Hlavné mesto opraví vozovku v časti Štefánikovej ulice v Bratislave

Bratislava 26. júla (TASR) - Hlavné mesto sa pustí do opravy vozovky na úseku Štefánikovej ulice v Bratislave, a to od križovatky s Gunduličovou po križovatku s Palisádami smerom do centra. Práce by mali trvať od 28. júla do 6. augusta, vyžiadajú si dočasné dopravné obmedzenia. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Úsek bude prejazdný s obmedzeniami," upozorňuje magistrát. Zachované však bude odbočenie zo Štefánikovej na Gunduličovu ulicu, umožnený bude tiež výjazd z Tolstého na Štefánikovu a tiež odbočenie na Palisády.



Doprava bude usmernená dočasným dopravným značením, vodičov vyzýva hlavné mesto na zvýšenie opatrnosti v tomto úseku.