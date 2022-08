Hlavné mesto osvetľuje frekventované priechody pre chodcov

Bratislava 3. augusta (TASR) – Hlavné mesto pokračuje pre zvýšenie bezpečnosti v osvetľovaní priechodov pre chodcov. V uplynulých týždňoch nasvietilo sedem priechodov pre chodcov, a to na Tomášikovej, Palmovej, Hradskej, Maximiliána Hella či Lamačskej ceste. Do konca septembra má pribudnúť ďalších deväť frekventovaných. Do budúcna počíta s nasvecovaním 20 až 30 priechodov pre chodcov za rok.



"Bezpečnosť na priechodoch pre chodcov, obzvlášť v noci, je dôležitá. Vyžaduje si to kvalitné osvetlenie priestoru priechodu, aby vodič včas videl chodca aj pri zníženej viditeľnosti. Dodnes sa v Bratislave nachádza mnoho priechodov, ktoré nie sú dostatočne osvetlené," konštatuje bratislavský magistrát na sociálnej sieti.



Priechody pre chodcov nasvecuje tromi spôsobmi. Využíva buď podsvietenú LED značku, ktorá zároveň nasvecuje priechod, alebo svietidlá so špeciálnym vyžarovaním výhradne na priechod pre chodcov, respektíve na vstupy na ne. Ďalšou možnosťou je vysvietenie celej križovatky od kolízneho úseku LED svetlami.



Verejnosť sa môže na magistrát obrátiť v prípade frekventovaného priechodu pre chodcov, kde osvetlenie absentuje. Podnety môže zasielať prostredníctvom e-mailovej adresy osvetlenie@bratislava.sk.