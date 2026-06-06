< sekcia Regióny
Hlavné mesto otvára mosty na Kutlíkovej, končia obmedzenia
Týmto otvorením tak zmizne posledné dopravné obmedzenie súvisiace s novou električkovou traťou. Na pôvodné trasy sa tak vrátia aj autobusové linky 92, 98 a 99 a nočná linka N95.
Autor TASR
Bratislava 6. júna (TASR) - Hlavné mesto otvára v sobotu oba mosty na Kutlíkovej ulici v bratislavskej Petržalke, ako aj jej križovatky s Pajštúnskou a Romanovou ulicou. Týmto otvorením tak zmizne posledné dopravné obmedzenie súvisiace s novou električkovou traťou. Na pôvodné trasy sa tak vrátia aj autobusové linky 92, 98 a 99 a nočná linka N95.
„Otvorením zmizne posledné dopravné obmedzenie súvisiace s petržalskou električkou a tiež posledná stavba na tejto trati. V ďalších dňoch sa už len dočistí okolie od stavebného materiálu a odpadu a dokončí sa úprava brehov aj podmostia,“ uviedol pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že nasledovať bude odstraňovanie chýb a nedorobkov a taktiež kolaudácia trate.
Linka 92 opäť premáva obojsmerne cez Jantárovú cestu, Kutlíkovu a Romanovu. Obsluhuje aj zastávky Kutlíkova a Bradáčova.
Linka 98 sa vracia na trasu cez Smolenickú, Pajštúnsku a Kutlíkovu. Obojsmerne obsluhuje aj zastávku Pajštúnska a v smere na Jasovskú aj zastávku Tupolevova.
Linka 99 opäť premáva cez Jantárovú cestu, Kutlíkovu, Romanovu a Jiráskovu ulicu. Cestujúci môžu znova využiť zastávky Kutlíkova, Bradáčova, Zrkadlový háj, Markova a Švabinského.
Nočná linka N95 obojsmerne premáva medzi zastávkami Pajštúnska a Kutlíkova po Kutlíkovej ulici.
„Treba povedať, že mosty na Kutlíkovej nie sú jediné dva mosty, ktoré sme pre trať postavili,“ podotkol Bubla. Celkovo boli postavené štyri - veľký združený most na Jungmanovej ulici, električkový most pri kostole Svätej rodiny a spomínané dva mosty na Kutlíkovej. Zároveň bol rozšírený most na Panónskej pre vybudovanie prestupnej zastávky Južné mesto.
Petržalčania tak môžu využívať električkovú trať so všetkými jej funkciami a bez akýchkoľvek obmedzení. Všetky nové križovania Chorvátskeho ramena sú štvorprúdové a priame, nie je treba robiť „esíčka“. Platí to podľa magistrátu aj pre peší prechod ramena pri kostole Svätej rodiny, ako aj pre cyklistov, ktorí z Janíkovho dvora na Starý most prejdú popri trati bez toho, aby „niekde museli prekonávať nejaký obrubník“.
Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa niekoľkokrát posúval. Električku spustili do prevádzky nakoniec 27. júla 2025, viaceré stavebné práce sa tým však neskončili.
„Otvorením zmizne posledné dopravné obmedzenie súvisiace s petržalskou električkou a tiež posledná stavba na tejto trati. V ďalších dňoch sa už len dočistí okolie od stavebného materiálu a odpadu a dokončí sa úprava brehov aj podmostia,“ uviedol pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že nasledovať bude odstraňovanie chýb a nedorobkov a taktiež kolaudácia trate.
Linka 92 opäť premáva obojsmerne cez Jantárovú cestu, Kutlíkovu a Romanovu. Obsluhuje aj zastávky Kutlíkova a Bradáčova.
Linka 98 sa vracia na trasu cez Smolenickú, Pajštúnsku a Kutlíkovu. Obojsmerne obsluhuje aj zastávku Pajštúnska a v smere na Jasovskú aj zastávku Tupolevova.
Linka 99 opäť premáva cez Jantárovú cestu, Kutlíkovu, Romanovu a Jiráskovu ulicu. Cestujúci môžu znova využiť zastávky Kutlíkova, Bradáčova, Zrkadlový háj, Markova a Švabinského.
Nočná linka N95 obojsmerne premáva medzi zastávkami Pajštúnska a Kutlíkova po Kutlíkovej ulici.
„Treba povedať, že mosty na Kutlíkovej nie sú jediné dva mosty, ktoré sme pre trať postavili,“ podotkol Bubla. Celkovo boli postavené štyri - veľký združený most na Jungmanovej ulici, električkový most pri kostole Svätej rodiny a spomínané dva mosty na Kutlíkovej. Zároveň bol rozšírený most na Panónskej pre vybudovanie prestupnej zastávky Južné mesto.
Petržalčania tak môžu využívať električkovú trať so všetkými jej funkciami a bez akýchkoľvek obmedzení. Všetky nové križovania Chorvátskeho ramena sú štvorprúdové a priame, nie je treba robiť „esíčka“. Platí to podľa magistrátu aj pre peší prechod ramena pri kostole Svätej rodiny, ako aj pre cyklistov, ktorí z Janíkovho dvora na Starý most prejdú popri trati bez toho, aby „niekde museli prekonávať nejaký obrubník“.
Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa niekoľkokrát posúval. Električku spustili do prevádzky nakoniec 27. júla 2025, viaceré stavebné práce sa tým však neskončili.