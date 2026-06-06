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Hlavné mesto otvára mosty na Kutlíkovej, končia obmedzenia

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Týmto otvorením tak zmizne posledné dopravné obmedzenie súvisiace s novou električkovou traťou. Na pôvodné trasy sa tak vrátia aj autobusové linky 92, 98 a 99 a nočná linka N95.

Autor TASR
Bratislava 6. júna (TASR) - Hlavné mesto otvára v sobotu oba mosty na Kutlíkovej ulici v bratislavskej Petržalke, ako aj jej križovatky s Pajštúnskou a Romanovou ulicou. Týmto otvorením tak zmizne posledné dopravné obmedzenie súvisiace s novou električkovou traťou. Na pôvodné trasy sa tak vrátia aj autobusové linky 92, 98 a 99 a nočná linka N95.

Otvorením zmizne posledné dopravné obmedzenie súvisiace s petržalskou električkou a tiež posledná stavba na tejto trati. V ďalších dňoch sa už len dočistí okolie od stavebného materiálu a odpadu a dokončí sa úprava brehov aj podmostia,“ uviedol pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že nasledovať bude odstraňovanie chýb a nedorobkov a taktiež kolaudácia trate.

Linka 92 opäť premáva obojsmerne cez Jantárovú cestu, Kutlíkovu a Romanovu. Obsluhuje aj zastávky Kutlíkova a Bradáčova.

Linka 98 sa vracia na trasu cez Smolenickú, Pajštúnsku a Kutlíkovu. Obojsmerne obsluhuje aj zastávku Pajštúnska a v smere na Jasovskú aj zastávku Tupolevova.

Linka 99 opäť premáva cez Jantárovú cestu, Kutlíkovu, Romanovu a Jiráskovu ulicu. Cestujúci môžu znova využiť zastávky Kutlíkova, Bradáčova, Zrkadlový háj, Markova a Švabinského.

Nočná linka N95 obojsmerne premáva medzi zastávkami Pajštúnska a Kutlíkova po Kutlíkovej ulici.

„Treba povedať, že mosty na Kutlíkovej nie sú jediné dva mosty, ktoré sme pre trať postavili,“ podotkol Bubla. Celkovo boli postavené štyri - veľký združený most na Jungmanovej ulici, električkový most pri kostole Svätej rodiny a spomínané dva mosty na Kutlíkovej. Zároveň bol rozšírený most na Panónskej pre vybudovanie prestupnej zastávky Južné mesto.

Petržalčania tak môžu využívať električkovú trať so všetkými jej funkciami a bez akýchkoľvek obmedzení. Všetky nové križovania Chorvátskeho ramena sú štvorprúdové a priame, nie je treba robiť „esíčka“. Platí to podľa magistrátu aj pre peší prechod ramena pri kostole Svätej rodiny, ako aj pre cyklistov, ktorí z Janíkovho dvora na Starý most prejdú popri trati bez toho, aby „niekde museli prekonávať nejaký obrubník“.

Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa niekoľkokrát posúval. Električku spustili do prevádzky nakoniec 27. júla 2025, viaceré stavebné práce sa tým však neskončili.
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