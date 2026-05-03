Hlavné mesto otvára novú multifunkčnú športovú halu na Pionierskej
Súčasťou programu je aj popoludňajší exhibičný futsalový zápas.
Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - Hlavné mesto otvára v sobotu novú multifunkčnú športovú halu na Pionierskej ulici v bratislavskom Novom Meste. Stojí na mieste pôvodnej haly, ktorá musela v lete 2022 ukončiť svoju prevádzku a na základe statických posudkov bola následne zbúraná. Pri príležitosti otvorenia novej haly je pre návštevníkov, športovcov aj nešportovcov, pripravený celodenný program.
„Návštevníci sa môžu tešiť na exhibičné zápasy, ukážky z modernej gymnastiky, akrobatického rokenrolu. Rovnako sa môžu zapojiť do pripravených športových disciplín, či už sú to atletické aktivity, pingpong, petang, hry pre deti aj dospelých, prípadne si zacvičiť rannú jogu,“ uviedol pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.
Súčasťou programu je aj popoludňajší exhibičný futsalový zápas dvoch tímov, z ktorých jeden majú tvoriť „influenceri“ a druhý zástupcovia hlavného mesta a mestských podnikov vrátane primátora Bratislavy Matúša Valla. Chýbať nebude ani foodtrucková zóna.
Podujatie potrvá od 9.00 do 17.00 h.
