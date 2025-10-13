< sekcia Regióny
Hlavné mesto podalo podnet pre zásahy do koryta Vydrice
Počas dozoru však podľa neho identifikovali viaceré závažné veci, a to prekážky v koryte Vydrice, obnažené káble v koryte či rozpadávajúce sa stavby a ruiny, ako aj podmyté kontajnery.
Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Hlavné mesto podalo podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP) v súvislosti so situáciou v oplotenom areáli pri ruinách tzv. rybárskej reštaurácie na Železnej studničke. Urobilo tak po nedávnom štátnom vodoochrannom dozore, počas ktorého identifikovali viaceré závažné veci vrátane zásahov do koryta Vydrice. Informuje o tom viceprimátor Bratislavy Jakub Mrva na sociálnej sieti. Prípadom sa zaoberá aj polícia.
„Neznáme osoby s použitím ťažkej techniky výrazne zasiahli do koryta Vydrice. Zmenili jeho tok, vybágrovali jeho dno, a to bez akéhokoľvek súhlasu. Vydrica je vo štvrtom stupni ochrany a je to biotop chráneného a vzácneho raka riavového,“ približuje Mrva domnievajúc sa, že došlo k porušeniu zákona o vodách, o ochrane pred povodňami i ochrane prírody a krajiny.
Počas dozoru však podľa neho identifikovali viaceré závažné veci, a to prekážky v koryte Vydrice, obnažené káble v koryte či rozpadávajúce sa stavby a ruiny, ako aj podmyté kontajnery. Podľa viceprimátora sú to problémy, ktoré môžu pri povodni spôsobiť zdutie hladiny Vydrice s vážnym dosahom na majetok mesta, ale najmä na život a zdravie obyvateľov. Pripomína, že na problémy hlavné mesto upozorňuje dlhodobo a s majiteľom ruín vedie viaceré súdne spory.
Chátrajúci skelet niekdajšej reštaurácie stojí na pozemkoch štátneho podniku Lesy SR i na pozemkoch hlavného mesta, problém podľa magistrátu je, že majiteľ ruín areál oplotil vrátane vodného toku. Jeho oplotenie zamedzuje nielen efektívnemu manažmentu pri povodni zo strany vodohospodárov, ale tiež možnosti kontroly i údržbe mestských pozemkov.
Situáciu kritizuje aj starosta Nového Mesta Matúš Čupka. V tejto súvislosti zároveň informuje o pripravovanom územnom pláne zóny Hornej Mlynskej doliny. „Tento územný plán chráni Železnú studničku pred developerskými snahami a bytovou výstavbou, ale zároveň otvára cestu k rozumným riešeniam, ako zlepšiť infraštruktúru pre návštevníkov, ochrániť prírodu a odstrániť staré problémy, ktoré tu strašia celé generácie,“ podotýka Čupka na sociálnej sieti.
V súvislosti s podozrením zo zásahu do koryta Vydrice v oplotenom areáli už Mestské lesy v Bratislave kontaktovala aj polícia. Pre TASR to potvrdil riaditeľ mestskej organizácie Marek Páva. „Príslušníkom polície sme poskytli súčinnosť aj informácie, ktorými sme disponovali,“ uviedol Páva.
Negatívne zároveň vníma aj samotné oplotenie mestských pozemkov v areáli, ktoré tam podľa neho dlhodobo drží majiteľ skeletu. Mestské lesy sú tak pri starostlivosti o časť lesných porastov odkázané na jeho súčinnosť, čo je podľa riaditeľa prácne a neflexibilné, napríklad pri odstraňovaní nebezpečných stromov na chodníku medzi mlynom Klepáč a Železnou studničkou.
Polícia na otázky TASR zatiaľ nereagovala.
„Neznáme osoby s použitím ťažkej techniky výrazne zasiahli do koryta Vydrice. Zmenili jeho tok, vybágrovali jeho dno, a to bez akéhokoľvek súhlasu. Vydrica je vo štvrtom stupni ochrany a je to biotop chráneného a vzácneho raka riavového,“ približuje Mrva domnievajúc sa, že došlo k porušeniu zákona o vodách, o ochrane pred povodňami i ochrane prírody a krajiny.
Počas dozoru však podľa neho identifikovali viaceré závažné veci, a to prekážky v koryte Vydrice, obnažené káble v koryte či rozpadávajúce sa stavby a ruiny, ako aj podmyté kontajnery. Podľa viceprimátora sú to problémy, ktoré môžu pri povodni spôsobiť zdutie hladiny Vydrice s vážnym dosahom na majetok mesta, ale najmä na život a zdravie obyvateľov. Pripomína, že na problémy hlavné mesto upozorňuje dlhodobo a s majiteľom ruín vedie viaceré súdne spory.
Chátrajúci skelet niekdajšej reštaurácie stojí na pozemkoch štátneho podniku Lesy SR i na pozemkoch hlavného mesta, problém podľa magistrátu je, že majiteľ ruín areál oplotil vrátane vodného toku. Jeho oplotenie zamedzuje nielen efektívnemu manažmentu pri povodni zo strany vodohospodárov, ale tiež možnosti kontroly i údržbe mestských pozemkov.
Situáciu kritizuje aj starosta Nového Mesta Matúš Čupka. V tejto súvislosti zároveň informuje o pripravovanom územnom pláne zóny Hornej Mlynskej doliny. „Tento územný plán chráni Železnú studničku pred developerskými snahami a bytovou výstavbou, ale zároveň otvára cestu k rozumným riešeniam, ako zlepšiť infraštruktúru pre návštevníkov, ochrániť prírodu a odstrániť staré problémy, ktoré tu strašia celé generácie,“ podotýka Čupka na sociálnej sieti.
V súvislosti s podozrením zo zásahu do koryta Vydrice v oplotenom areáli už Mestské lesy v Bratislave kontaktovala aj polícia. Pre TASR to potvrdil riaditeľ mestskej organizácie Marek Páva. „Príslušníkom polície sme poskytli súčinnosť aj informácie, ktorými sme disponovali,“ uviedol Páva.
Negatívne zároveň vníma aj samotné oplotenie mestských pozemkov v areáli, ktoré tam podľa neho dlhodobo drží majiteľ skeletu. Mestské lesy sú tak pri starostlivosti o časť lesných porastov odkázané na jeho súčinnosť, čo je podľa riaditeľa prácne a neflexibilné, napríklad pri odstraňovaní nebezpečných stromov na chodníku medzi mlynom Klepáč a Železnou studničkou.
Polícia na otázky TASR zatiaľ nereagovala.