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Hlavné mesto podalo rozklad v prípade posúdenia EIA pri projekte CEZO
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Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Hlavné mesto Bratislava podalo rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR týkajúceho sa posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA) pri projekte Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) z dielne spoločnosti Slovnaft. Ministerstvo sa podľa neho napríklad nevyjadrilo ku všetkým vzneseným pripomienkam. Magistrát žiada záverečné stanovisko zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.
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UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.