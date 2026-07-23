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Hlavné mesto podalo rozklad v prípade posúdenia EIA pri projekte CEZO

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Na snímke Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Foto: TASR - Dano Veselský

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Hlavné mesto Bratislava podalo rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR týkajúceho sa posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA) pri projekte Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) z dielne spoločnosti Slovnaft. Ministerstvo sa podľa neho napríklad nevyjadrilo ku všetkým vzneseným pripomienkam. Magistrát žiada záverečné stanovisko zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
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