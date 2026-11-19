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Hlavné mesto podporí mladých inovátorov
Počas prvého ročníka programu Future Founders University získala vybraná skupina 23 vysokoškolských študentov možnosť absolvovať vzdelávací program.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Hlavné mesto a organizácia The Spot získali grant Európskej komisie na rozvoj vzdelávacieho programu SPARK, ktorý má mladých ľudí viesť k podnikaniu a prepájať ich so súkromným sektorom. Suma takmer 300.000 eur má pomôcť podporiť približne 100 mladých inovátorov pri rozvíjaní ich vlastných startupových projektov, zameraných na zelenú a inteligentnú mobilitu. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.
„Bratislava, rovnako ako celá naša krajina, čelí výzve udržať si šikovných mladých ľudí, pričom firmy a startupy čoraz intenzívnejšie súťažia naprieč hranicami o získanie talentov a investícií. Budúcnosť Bratislavy závisí aj od toho, či dokáže prilákať a udržať ambicióznych a schopných ľudí a ponúknuť im presvedčivé dôvody študovať, pracovať, podnikať a žiť práve v našom meste,“ skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.
Získané finančné prostriedky umožnia rozšíriť program Future Founders University, ktorý rozbehlo hlavné mesto s organizáciou The Spot a organizáciou Bloomberg Associates. Kým projekt SPARK poskytuje širší európsky rámec pre spoluprácu a rozvoj zručností, Future Founders University na túto iniciatívu nadväzuje a pomáha mladým inovátorom rozvíjať ich nápady aj v oblastiach, ktoré nesúvisia priamo s vedou a technológiami.
Študenti, mladí výskumníci a inovátori, ktorí majú záujem rozvíjať svoje projekty, sa môžu prihlásiť do ročníka 2026/2027. Hotový podnikateľský ani startupový nápad nie je podmienkou. Účastníci sa môžu zapojiť aj s počiatočným konceptom, ktorý budú počas programu ďalej rozvíjať prostredníctvom definovania problému, riešenia konkrétnych výziev a experimentovania. Bližšie informácie sú dostupné na webe Future Founders University. Firmy a organizácie, ktoré majú záujem podporovať inovácie, startupy, investície a rozvoj talentu, sa môžu dozvedieť viac na webovej stránke hlavného mesta, prípadne prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected].
Počas prvého ročníka programu Future Founders University získala vybraná skupina 23 vysokoškolských študentov možnosť absolvovať vzdelávací program. Na základe skúseností z neho sa program rozšíri a v dvoch skupinách podporí približne 100 účastníkov. Zapojí odborných študentov, mladých výskumníkov a inovátorov. Venovať sa bude zelenej a inteligentnej mobilite a účastníkom pomôže rozvíjať zručnosti a zároveň získavať praktické skúsenosti pri riešení skutočných výziev mesta.
„Bratislava, rovnako ako celá naša krajina, čelí výzve udržať si šikovných mladých ľudí, pričom firmy a startupy čoraz intenzívnejšie súťažia naprieč hranicami o získanie talentov a investícií. Budúcnosť Bratislavy závisí aj od toho, či dokáže prilákať a udržať ambicióznych a schopných ľudí a ponúknuť im presvedčivé dôvody študovať, pracovať, podnikať a žiť práve v našom meste,“ skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.
Získané finančné prostriedky umožnia rozšíriť program Future Founders University, ktorý rozbehlo hlavné mesto s organizáciou The Spot a organizáciou Bloomberg Associates. Kým projekt SPARK poskytuje širší európsky rámec pre spoluprácu a rozvoj zručností, Future Founders University na túto iniciatívu nadväzuje a pomáha mladým inovátorom rozvíjať ich nápady aj v oblastiach, ktoré nesúvisia priamo s vedou a technológiami.
Študenti, mladí výskumníci a inovátori, ktorí majú záujem rozvíjať svoje projekty, sa môžu prihlásiť do ročníka 2026/2027. Hotový podnikateľský ani startupový nápad nie je podmienkou. Účastníci sa môžu zapojiť aj s počiatočným konceptom, ktorý budú počas programu ďalej rozvíjať prostredníctvom definovania problému, riešenia konkrétnych výziev a experimentovania. Bližšie informácie sú dostupné na webe Future Founders University. Firmy a organizácie, ktoré majú záujem podporovať inovácie, startupy, investície a rozvoj talentu, sa môžu dozvedieť viac na webovej stránke hlavného mesta, prípadne prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected].
Počas prvého ročníka programu Future Founders University získala vybraná skupina 23 vysokoškolských študentov možnosť absolvovať vzdelávací program. Na základe skúseností z neho sa program rozšíri a v dvoch skupinách podporí približne 100 účastníkov. Zapojí odborných študentov, mladých výskumníkov a inovátorov. Venovať sa bude zelenej a inteligentnej mobilite a účastníkom pomôže rozvíjať zručnosti a zároveň získavať praktické skúsenosti pri riešení skutočných výziev mesta.