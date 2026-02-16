< sekcia Regióny
Hlavné mesto pokračuje pre počasie s celomestskými posypmi
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre Bratislavu výstrahy prvého stupňa pred snežením.
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Hlavné mesto pokračuje v súvislosti s počasím i predpoveďou s celomestskými posypmi ciest a chodníkov, pokračovať budú aj počas noci. Informuje o tom bratislavský magistrát na sociálnej sieti. Pripomína zároveň zvýšenú opatrnosť.
„Dispečing bude situáciu nepretržite sledovať aj počas nasledujúcich hodín a noci a podľa potreby bude usmerňovať ďalšie zásahy,“ konštatuje hlavné mesto, ktoré s posypmi začalo v pondelok ráno.
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre Bratislavu výstrahy prvého stupňa pred snežením. Lokálne tam môže, najmä vo vyššej časti, napadnúť päť centimetrov nového snehu. Výstrahy predbežne platia od pondelka od 19.00 h do utorka (17. 2.) do 6.00 h.
„Dispečing bude situáciu nepretržite sledovať aj počas nasledujúcich hodín a noci a podľa potreby bude usmerňovať ďalšie zásahy,“ konštatuje hlavné mesto, ktoré s posypmi začalo v pondelok ráno.
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre Bratislavu výstrahy prvého stupňa pred snežením. Lokálne tam môže, najmä vo vyššej časti, napadnúť päť centimetrov nového snehu. Výstrahy predbežne platia od pondelka od 19.00 h do utorka (17. 2.) do 6.00 h.