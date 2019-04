Hlavné mesto poskytne na programy pre bezdomovcov 150.000 eur

Cieľom týchto projektov má byť ukončenie bezdomovectva prostredníctvom bývania a intenzívneho sociálneho poradenstva, spresňuje magistrát.

Bratislava 23. apríla (TASR) – Hlavné mesto vyhlasuje výzvu na podporu inovatívnych integračných projektov neverejných subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova. Informuje o tom bratislavský magistrát na svojom webe.



Hlavné mesto vyčlenilo v rozpočte na tieto projekty 150.000 eur. Do projektu sa môžu zapojiť právnické osoby (nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia), pôsobiace na území Bratislavy, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a sú oprávnené na poskytovanie sociálnej starostlivosti. Žiadosti je možné zasielať do 6. mája.



Bližšie informácie k podmienkam zapojenia sa do výzvy nájdu záujemcovia o dotácie na internetových stránkach hlavného mesta.