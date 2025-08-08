< sekcia Regióny
Hlavné mesto povolilo lov a odchyt diviakov na Kolibe a Vinohradoch
Dôvodom takéhoto opatrenia sú podľa mestskej časti každoročné sťažnosti obyvateľov na voľný pohyb diviakov v zastavaných oblastiach mimo lesa.
Autor TASR
Bratislava 8. augusta (TASR) - Hlavné mesto povolilo lov a odchyt diviačej zveri v bratislavskom Novom Meste. Mimoriadne opatrenie sa týka nepoľovných lokalít a pozemkov na Kolibe a Vinohradoch. Informuje o tom mestská časť na sociálnej sieti.
„Tento rok síce evidujeme o niečo menej podnetov na pohyb diviakov v obytných zónach, situáciu ale netreba podceniť,“ konštatuje miestna samospráva.
Dôvodom takéhoto opatrenia sú podľa mestskej časti každoročné sťažnosti obyvateľov na voľný pohyb diviakov v zastavaných oblastiach mimo lesa. Diviačia zver má podľa nej mimoriadnu migračnú schopnosť, spôsobuje škody poľnohospodárom, vlastníkom pôdy a prichádza aj k stretom s ľuďmi či psičkármi. „Najúčinnejšou metódou je udržiavanie jej početnosti v takej výške, aby boli škody minimalizované,“ podotýka mestská časť.
Poverenie na vykonávanie predmetného opatrenia majú Mestské lesy v Bratislave, a to s dôrazom na mimoriadne dodržiavanie bezpečnostných opatrení.
