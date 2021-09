Hlavné mesto sa opäť pridá k podujatiu Climathon

Bratislava 16. septembra (TASR) - Hlavné mesto SR sa opätovne pripojí k mestám participujúcim na podujatí Climathon, ktorého cieľom je aktívne zapojenie obyvateľov do boja proti klimatickej kríze. Nápady a riešenia v tejto oblasti budú prihlásení účastníci podujatia tvoriť počas predposledného októbrového víkendu (22. – 24. 10.)



Hlavnou výzvou tohto ročníka budú možnosti, ako spraviť Bratislavu viac odolnou voči klimatickým zmenám. "Účastníci budú vyvíjať riešenia v oblastiach, ako je napríklad predikcia a vizualizácia klimatických stresorov, efektívnejšie plánovanie obnoviteľných zdrojov či optimalizácia manažmentu odpadu, elektromobility a verejnej dopravy,“ informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Prihlásiť sa je možné prostredníctvom webu podujatia. "V roku 2020 sa do bratislavského Climathonu zapojilo viac ako 150 účastníkov, ktorí vytvorili celkovo 25 projektov zameraných na zmiernenie dosahu klimatických zmien v hlavnom meste Slovenska," pripomenula hovorkyňa mesta.



Climathon je celosvetové podujatie, do ktorého sa zapája viac ako 145 miest z 56 krajín sveta. Jeho cieľom je zvyšovanie povedomia o klimatickej zmene, jej aktívnom riešení a spoločnom budovaní udržateľného sveta.



Organizátorom slovenského podujatia je hlavné mesto SR Bratislava spolu s inovačnou poradenskou spoločnosťou Civitta, hlavným partnerom Swiss Re, partnermi ZSE, Vacuumlabs a komunitným partnerom HubHub.