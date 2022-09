Bratislava sa už po tretíkrát pridá k podujatiu Climathon

Bratislava 23. septembra (TASR) - Hlavné mesto sa opäť pripojí k mestám participujúcim na podujatí Climathon, ktorého cieľom je aktívne zapájať obyvateľov do boja proti klimatickej kríze. Nápady a technologické riešenia v tejto oblasti budú prihlásení účastníci podujatia tvoriť počas tretieho ročníka podujatia Climathon Bratislava 2022 (21. – 23. 10.).



"Climathon nám prináša nové pohľady na problémy meniacej sa klímy. Na jednej strane sa chceme pozrieť na zmiernenie extrémnych prejavov počasia a na druhej lepšie plánovať mesto do budúcnosti," konštatuje Petra Dzurovčinová, splnomocnenkyňa pre inovácie mesta Bratislava.



Tohtoročné výzvy odrážajú potrebu pripravenosti na klimatickú zmenu v krátkodobom aj dlhodobom horizonte. Ich cieľom je hľadať riešenia, ktoré môžu pomôcť mestu v reakcii na extrémne počasie a posilniť jeho odolnosť. Smerujú však aj k jeho dlhodobej pripravenosti na očakávané dosahy klimatickej zmeny. K ich zmierneniu môžu prispieť aj samotní obyvatelia. Podujatie preto vytvára priestor na hľadanie riešení, ako sa dá motivovať na udržateľnejší spôsob života.



Bratislava sa už do organizovania inovačného podujatia Climathon zapája tretíkrát. Do posledných dvoch ročníkov sa zapojilo vyše 300 účastníkov, ktorí vytvorili viac ako 50 nápadov a riešení.



Climathon je celosvetové podujatie, do ktorého sa zapája viac ako 145 miest z 56 krajín sveta. Jeho cieľom je zvyšovanie povedomia o klimatickej zmene, jej aktívnom riešení a spoločnom budovaní udržateľného sveta.



Organizátorom slovenského podujatia je hlavné mesto Bratislava spolu s inovačnou poradenskou spoločnosťou Civitta, hlavným partnerom Swiss Re, partnermi IBL software engineering, inovačným centrom spoločnosti Takeda akomunitným partnerom HubHub.