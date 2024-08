Hlavné mesto si opäť pripomína slávne korunovačné časy

Bratislava 16. augusta (TASR) - Bratislava sa na tri dni opäť vracia v čase a znova sa stane Prešporkom. Slávne korunovačné časy hlavného mesta priblížia obyvateľom i návštevníkom tradičné Bratislavské korunovačné dni, ktoré sa začínajú v piatok a potrvajú do nedele (18. 8.). Trojdňový historický festival tentoraz pripomenie korunováciu Jozefa I. za uhorského kráľa.



"Mesto Bratislava má toto významné obdobie v minulosti a chceme ho priniesť súčasníkom, aby našli to, čo má mesto Bratislava schované vo svojom názve, vo svojej pamäti. Treba to pripomínať, lebo súčasnosť je odrazom všetkého, čím si naše mesto prešlo," uviedol na tlačovej konferencii predseda predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board (BTB) Vladimír Grežo.



Myslí si, že 280-ročná korunovačná história priniesla mestu veľký rozmach i to, aby sa mohlo stať súčasťou európskych korunovačných miest. "Na tento rozmer pamäte netreba zabúdať, lebo on vytvára to, kde sme dnes a kam sa môžeme posúvať," poznamenal Grežo. Cieľom podujatia je tiež návštevníkom prinášať rôzne emócie, vrátane chuťových, a zažiť dotyk s históriou v podobe korunovačného sprievodu či hudobno-šermiarsko-tanečno-divadelných scén. "Keď sa do nich ponoríte, dokážete sa v tej chvíli vrátiť niekoľko storočí do minulosti," odkazuje Grežo.



Hlavný program festivalu odštartuje v piatok podvečer na Bratislavskom hrade podujatie s názvom "Renesančné obrázky", ktoré ponúkne návštevníkom ukážky rytierskych bojov, dobovú hudbu, poéziu či sokoliarstvo. V sobotu (17. 8.) popoludní sa milovníci histórie môžu tešiť na 200-členný korunovačný sprievod z Bratislavského hradu na Hlavné námestie, kde si pripomenú korunováciu Jozefa I. Bratislavské korunovačné dni vyvrcholia nedeľným organovým koncertom v Katedrále sv. Martina.



Počas všetkých troch dní sú pre návštevníkov pripravené tematické prehliadky, tvorivé dielne pre deti, ochutnávky vín, vrátane ochutnávky šípkového vína na počesť Márie Terézie. V Starej radnici môžu vzhliadnuť repliku uhorskej koruny, vďaka umelej inteligencii sa budú môcť na hrade odfotiť vo fotopointe ako kráľ, rytier či princezná.



Slávnostnú atmosféru korunovácií môžu Bratislavčania a návštevníci hlavného mesta zažiť aj prostredníctvom ďalších aktivít. Milovníkov histórie a šifrovacích hier pozýva organizátor podujatia do centra na bezplatnú online hru Príbeh ukradnutej koruny. Hra prevedie dvoj- až päťčlenné tímy po centre Bratislavy, kde môžu objavovať miesta spojené s korunovačnou históriou mesta. Tohtoročné Bratislavské korunovačné dni prinášajú aj viacero gastronomických prekvapení, vrátane možnosti ochutnať oficiálny korunovačný dezert.



Bratislava je mesto s takmer 300-ročnou korunovačnou históriou. Po bitke pri Moháči v roku 1526, keď Osmanská ríša porazila uhorskú armádu, sa Bratislava stala korunovačným mestom Uhorska. Od roku 1563 do roku 1830 bola miestom korunovácií desiatich kráľov, jednej kráľovnej a siedmich kráľovských manželiek.