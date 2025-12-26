< sekcia Regióny
Hlavné mesto si pripomína 220. výročie uzavretia Bratislavského mieru
Pripomínanie tohto historického míľnika je podľa hlavného mesta zároveň pripomenutím tradície mierových rokovaní a diplomacie ako dôležitého nástroja riešenia konfliktov.
Autor TASR
Bratislava 26. decembra (TASR) - Hlavné mesto si v piatok pripomína 220. výročie uzavretia Bratislavského mieru, jednej z najvýznamnejších mierových zmlúv napoleonskej éry. Dohodu podpísali 26. decembra 1805 v Primaciálnom paláci vo vtedajšom Prešporku. Ukončil sa tak vojenský konflikt medzi Rakúskym cisárstvom a Francúzskom po bitke pri Slavkove a výrazne ovplyvnila politickú mapu Európy. TASR o tom informoval hovorca hlavného mesta Peter Bubla.
„Bratislavský mier bol významným politickým a diplomatickým medzníkom svojej doby a mal zásadný vplyv na ďalší politický vývoj v strednej Európe. Podpis tejto zmluvy zároveň potvrdil postavenie Bratislavy ako významného diplomatického centra svojej doby,“ uviedol Bubla. Priblížil, že uzavretie dohody znamenalo nielen koniec vojenských operácií, ale aj rozsiahle územné a politické zmeny, ktoré ovplyvnili usporiadanie Európy na celé desaťročia.
Pripomínanie tohto historického míľnika je podľa hlavného mesta zároveň pripomenutím tradície mierových rokovaní a diplomacie ako dôležitého nástroja riešenia konfliktov. „Bratislava sa vďaka tejto udalosti natrvalo zapísala do európskych dejín ako miesto, kde sa rozhodovalo o osude kontinentu,“ podotkol Bubla. Pripomínanie tohto výročia je návratom k významnej kapitole minulosti a aj výzvou pre súčasnosť a budúcnosť. „Hodnoty mieru, porozumenia a medzinárodnej spolupráce, ktoré Bratislavský mier znamenal, zostávajú nadčasové a mimoriadne aktuálne aj v dnešnom svete,“ dodal hovorca.
