Hlavné mesto spúšťa PAAS v ďalšej lokalite v Novom Meste

Bratislava 22. januára (TASR) - Hlavné mesto spúšťa v stredu regulované parkovanie v ďalšej časti bratislavského Nového Mesta. Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS) zavádza v lokalite Ľudová štvrť, Zátišie a Hostinského sídlisko. Informuje o tom na webovej stránke www.paas.sk.



"Lokalita bude spoplatnená pre návštevníkov počas pracovných dní od 12.00 h do polnoci a nedeľu od 18.00 h do polnoci sadzbou jednou euro na hodinu," pripomína magistrát.



Hlavné mesto a mestská časť k tomu pristupujú aj na základe skúseností z predchádzajúcich zón, ako sú Tehelné pole a Pokrok. Následne samospráva realizovala úpravy dopravného značenia a organizácie dopravy aj v tejto lokalite. Cieľom je optimalizovať parkovanie a znížiť dopravnú záťaž spôsobenú návštevníkmi.



Mestská časť zároveň podotýka, že hoci spúšťajú regulované parkovanie v zóne NM2, niektoré časti zóny nie sú ešte úplne dokončené. Upozorňuje na situáciu v úseku od Hálkovej ulice po Kukučínovu, pri Základnej škole Riazanská, kde nie sú parkovacie miesta ešte vyznačené. Ubezpečuje, že hlavné mesto značenie dokončí hneď, ako to umožnia poveternostné podmienky.



"Kontrola úhrady parkovného v tejto lokalite bude prebiehať. Nebude sa však kontrolovať státie mimo vyznačených miest, kým nebudú značenia dokončené a v danom úseku nebudú dočasne udeľované upozornenia," podotýka na sociálnej sieti.



Magistrát pôvodne avizoval, že danú lokalitu spustí ešte v roku 2023. Neskôr spustenie presunul na rok 2024.



Systém Bratislavského parkovacieho asistenta, ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Mesto ho postupne rozširuje.