Hlavné mesto spúšťa regulované parkovanie PAAS v zóne Starého Mesta
Lokalita bude spoplatnená každý deň od 8.00 h do polnoci, a to cez pracovné dni sadzbou 1,5 - 2 eurá a cez víkend a sviatky sadzbou 0,75 až 1 euro na hodinu (podľa vyťaženosti úseku).
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Hlavné mesto spúšťa v stredu regulované parkovanie v ďalšej časti bratislavského Starého Mesta. Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS) zavádza v lokalite SM2 - Hrad, Sokolovňa. Lokalita je ohraničená ulicami Palisády, Štefánikova, Pražská, Na Slavíne, Stará vinárska a Mudroňova. Parkovanie v nej bude možné len s platnou parkovacou kartou PAAS alebo po úhrade parkovného.
Samospráva tým nadväzuje na už zavedené zóny SM0 - Panenská a SM1 - Blumentál. Obyvatelia bývajúci na hraniciach jednotlivých zón, teda SM2, SM0, SM1, budú môcť parkovať v okrajových uliciach susednej zóny po zakúpení rezidentskej parkovacej karty ako rezidenti.
„Od 5. novembra sa spúšťa zóna SM2, v ktorej už nebudú platiť pôvodné rezidentské nálepky vydané miestnym úradom Bratislava - Staré Mesto,“ podotýka bratislavský magistrát s tým, že ak niekto vlastní staromestskú parkovaciu nálepku, môže požiadať o vrátenie časti zaplatenej sumy, teda refundáciu za nevyužité obdobie. Určená je pre držiteľov s trvalým pobytom v mestskej časti. Žiadosť je možné podať do 60 dní od spustenia zóny, teda do začiatku januára 2026.
Systém Bratislavského parkovacieho asistenta, ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.
