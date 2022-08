Hlavné mesto spustí nový režim parkovania na Tyršovom nábreží

Bratislava 22. augusta (TASR) – Hlavné mesto spustí v utorok (23. 8.) nový režim parkovania na Tyršovom nábreží pri Starom moste v bratislavskej Petržalke. Zavádza spoplatnenie krátkodobého parkovania hodinovou sadzbou. Novými pravidlami chce minimalizovať dlhodobé parkovanie, zároveň chce poskytnúť dve bezplatné hodiny na šport či kultúru. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"V týchto dňoch pripravujeme druhý krok regulácie, ktorým je spoplatnenie krátkodobého parkovania hodinovou sadzbou. Nový režim je nastavený tak, aby slúžil prioritne návštevníkom nábrežia a Sadu Janka Kráľa a minimalizoval dlhodobé parkovanie," konštatuje bratislavský magistrát.



Po novom bude cez pracovné dni v čase od 7.00 do 17.00 h prvé dve hodiny parkovania zdarma, každá ďalšia hodina bude spoplatnená dvoma eurami. Rovnako zadarmo budú prvé dve hodiny parkovania aj cez pracovné dni v čase od 17.00 do 22.00 h, ako aj cez víkendy a sviatky, keď je plocha návštevníkmi najviac využívaná. Následne bude každá hodina spoplatnená sadzbou jedno euro. Bezplatné parkovanie bude možné v čase od 22.00 do 7.00 h nasledujúceho dňa.



"Riešenie pri bývalom lunaparku realizujeme ako dočasné do doby, kým bude pripravená celková revitalizácia Tyršovho nábrežia," podotýka magistrát. S časťou revitalizácie nábrežia už mesto začalo, v okolí pamätníka Daniela Tupého buduje v súčasnosti nové chodníky, pribudnúť by mal aj nový mobiliár, osvetlenie i výsadba.



Plocha na Tyršovom nábreží slúžila dlhé roky ako neregulovaná odstavná plocha pre návštevníkov Sadu Janka Kráľa, pre ľudí dochádzajúcich do centra mesta i ako miesto na dlhodobé parkovanie karavanov. Hlavné mesto však dlhodobé neregulované parkovanie na tomto mieste odmieta. Vlani v lete komplexne obnovilo povrchy na nábreží pri zjazde do Starého mosta, vytvorilo nové zelené plochy a tiež lokálne opravilo plochu na mieste bývalého lunaparku. "Na oboch plochách sme tiež vyznačili parkovacie miesta, aby bolo jasné, kde je možné parkovať a kde nie," doplnil magistrát.