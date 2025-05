Hlavné mesto trvá na vybudovaní električkovej trate cez Pribinovu

Bratislava 15. mája (TASR) - Mesto Bratislava trvá na vybudovaní plánovanej električkovej trate cez Pribinovu ulicu a ďalej cez Košickú smerom na Miletičovu v hlavnom meste. Zároveň naďalej trvá na tom, aby táto trať viedla popred novú budovu Slovenského národného divadla (SND). Predstavitelia bratislavského magistrátu to vyhlásili na štvrtkovom verejnom prerokovaní v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Projektový zámer však niektorí zúčastnení ľudia vnímali kriticky. Rovnako aj zástupcovia SND pripomenuli, že niektoré technické riešenia nie sú stále dotiahnuté.



Električkovú radiálu obhajoval magistrát z viacerých dôvodov. Pripomenul, že koľajová doprava je pre hlavné mesto kľúčová. Jedným z hlavných argumentov je množstvo prepravených cestujúcich, ktoré električka prepraví, z ktorých veľa by inak využilo automobilovú dopravu. Zároveň sa touto električkovou traťou zakladá do budúcnosti možnosť vybudovania novej Vrakunsko-biskupickej radiály.



Hlavné mesto nesúhlasí s tvrdením, že by novou električkovou traťou likvidovalo verejný priestor pred novou budovou SND ani pobytový priestor na Pribinovej ulici. Podľa hlavného architekta mesta Ivana Šujana je to naopak, pretože práve, ak je projekt električky dobre urobený, verejný priestor kultivuje.



Magistrát priznal, že na výstavbu trate nebude mať financie. Hľadať bude preto externé zdroje, pripomínajúc úspešnosť pri získavaní eurofondov pri iných projektoch.



Niektorí diskutujúci hlavnému mestu vyčítali, že s nimi nekomunikuje, chýba im deklarovaná participácia, ktorá v realite nefunguje. Kritizovali ho tiež za to, že ignoruje, respektíve nepočúva názor odborníkov. Takéto tvrdenia magistrát odmietol. Ubezpečil, že s odborníkmi spolupracuje, nebráni sa ani ďalším diskusiám na danú tému.



Takejto diskusii sa nebráni ani v prípade stále nedoriešeného technického zásahu do podzemných priestorov divadla, kde sa spomína čiastočné zasypanie či spevnenie strechy tak, aby priestor uniesol váhu električky. Odborníci i samotné divadlo však videli viaceré riziká v obidvoch prípadoch. Divadlu sa zároveň nepáčilo ani to, že nie je v súčasnosti jasné, koľko by mala výstavba trate trvať, lebo počas stavebných prác bude musieť byť jeho prevádzka prerušená.



Niektorým diskutujúcim z radov občanov sa nepáčili viaceré navrhované aspekty v rámci projektového zámeru. Okrem iného sa kriticky pozerali napríklad na navrhované riešenie projektu na Košickej ulici, výruby stromov či zrušenie desiatok parkovacích miest.



Obyvatelia môžu svoje pripomienky k návrhu, ktorý je spracovaný v troch variantoch, zasielať na okresný úrad do 26. mája. Hlavné mesto a spracovateľ návrhu deklarujú, že sa nimi budú zaoberať a posúdia ich.



To, že budúca električková trať v zóne Chalupkova povedie aj popred novú budovu SND po Pribinovej ulici, oznámil primátor Bratislavy Matúš Vallo koncom októbra 2019. Kriticky sa k tomu vyjadrila v minulosti odborná i laická verejnosť vrátane SND či rezortu kultúry.



Mesto má pri realizácii trate spolupracovať so súkromným investorom, podpísané s ním má memorandum. S výstavbou novej električkovej trate by sa mohlo začať podľa odhadov v roku 2028, práce by mali trvať dva roky. Rozdelené majú byť na etapy.