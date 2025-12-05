< sekcia Regióny
Hlavné mesto upozorňuje na podvodný list aj o ľuďoch bez domova
Hlavné mesto však zároveň zdôrazňuje, že tieto služby nemôže poskytovať pre celé Slovensko, teda tak, ako naznačuje predmetný list.
TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Hlavné mesto upozorňuje na podvodný list, ktorý vedie podľa magistrátu k zneváženiu práce mestského terénneho tímu, mimovládnych organizácií a k ostrakizácii ľudí bez domova. Hoci je list na hlavičkovom papieri mesta, magistrát odmieta, že by s ním mali niečo spoločné. Na neznámeho odosielateľa, ktorý list adresuje rôznym adresátom na Slovensku a nesie názov Preži zimu v Bratislave, podá trestné oznámenie. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.
„Samospráva má povinnosť poskytnúť pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Nielen preto, že je to povinnosť samosprávy. Tiež preto, že sme v prvom rade ľudia,“ konštatuje magistrát spomínajúc provizórny nocľah v prípade mrazov, jedlo či štartovacie podmienky pre návrat do normálneho života.
„Nedokážete sa postarať o ľudí bez domova, núdznych a biednych? Pošlite ich k nám do Bratislavy, my sa o nich postaráme,“ uvádza sa v liste. Ponúkaná pomoc v ňom sa týka ošatenia, hygieny či zdravotného ošetrenia, ale aj potrieb ľudí zo sexbiznisu či drogovo závislých. Okrem výmeny striekačiek, ihiel či iných drogových pomôcok a potrieb alebo kultúrneho a spoločenského vyžitia sa v ňom spomína aj poskytnutie trvalého bývania pre zraniteľných klientov „ohrozených bytovou núdzou“. Spomína tiež prípravu projektu vykurovaného kontajnerového mestečka na Zlatých pieskoch, kde si „môžu naši klienti oddýchnuť a v nádhernej rekreačnej oblasti nášho krásneho hlavného mesta v tichosti a v súkromí uspokojovať svoje potreby.“
Bratislavský magistrát podotýka, že bezdomovectvo je fenoménom všetkých veľkých miest a na riešenie tohto problému existujú mnohé príklady dobrej praxe, ktorými sa hlavné mesto inšpiruje. Či už ide o vybudovanie vlastného terénneho sociálneho tímu alebo spoluprácu s mimovládnymi a cirkevnými organizáciami. Je však dôležité s ľuďmi, ktorí si so svojimi problémami sami nedokážu poradiť, komunikovať s citom. „Ironizovať to nie je prejavom sily, ale nepochopenia živého a zložitého organizmu mesta,“ odkazuje magistrát.
