Bratislava vyčlení 120.000 eur na nákup generátorov pre Kyjev
Bratislava sa od prvých dní vojny na Ukrajine aktívne zapojila do pomoci utečencom z Ukrajiny, a to nielen materiálne, ale najmä poskytovaním potrebných služieb a informácií.
Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Hlavné mesto poskytne dotáciu vo výške 120.000 eur na nákup štyroch dieselových generátorov a 40 prenosných benzínových generátorov pre partnerské mesto Kyjev. Dotáciu dostane nezisková organizácia Človek v ohrození na projekt Svetlo a teplo pre Kyjev. Rozhodlo o tom vo štvrtok bratislavské mestské zastupiteľstvo (MsZ). Reaguje tak na žiadosť o naliehavú pomoc zo strany primátora Kyjeva Vitalija Klička.
„Hlavné mesto susednej krajiny, Kyjev, už niekoľko týždňov čelí rozsiahlym útokom Ruska na svoju energetickú infraštruktúru,“ konštatuje dôvodová správa materiálu.
Slovenská metropola sa aj takto chce pridať k ďalším európskym hlavným mestám, ktoré vyčlenili zdroje a postupne posielajú pomoc ťažko skúšaným ukrajinským mestám. Zároveň týmto príspevkom symbolicky podporí aj zbierku Teplo pre Ukrajinu, v ktorej sa už vyzbieralo viac ako milión eur a ktorá „vo výsledku znamená teplo pre dieťa, svetlo pre lekára a nádej pre mesto.“ Podpora pre ukrajinské mestá je od vypuknutia vojny na Ukrajine aj jednou z kľúčových hodnôt medzinárodnej siete Pakt slobodných miest, globálna sieť, ktorá vznikla z iniciatívy primátorov miest Bratislava, Budapešť, Varšava a Praha.
Bratislava sa od prvých dní vojny na Ukrajine aktívne zapojila do pomoci utečencom z Ukrajiny, a to nielen materiálne, ale najmä poskytovaním potrebných služieb a informácií. Od apríla 2022 prevádzkovalo hlavné mesto Asistenčné centrum pomoci na Bottovej ulici, ktoré do septembra 2024 poskytovalo komplexné poradenstvo a podporu ľuďom z Ukrajiny. Na tento model od apríla 2025 nadväzuje Centrum pre ľudí s cudzineckým pôvodom LOOM na Českej ulici.
Rovnako sa hlavné mesto zapojilo aj do materiálnej podpory svojho partnerského mesta Kyjev, a to nákupom humanitárnej pomoci pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. V roku 2023 bolo do Kyjeva poslaných 23 vyradených autobusov Dopravného podniku Bratislava.
