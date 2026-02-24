< sekcia Regióny
Hlavné mesto vyhlasuje súťaž na premenu Zimného prístavu
Prvé kolo medzinárodnej súťaže je otvorené do mája.
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Hlavné mesto a spoločnosť Verejné prístavy, ako väčšinový vlastník územia, vyhlasujú medzinárodnú dvojkolovú urbanistickú súťaž na premenu Zimného prístavu v Bratislave. Cieľom je nájsť riešenie pre rozvoj tejto lokality. Prvé kolo súťaže potrvá do konca mája. TASR o tom informovali z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), ktorý je organizátorom súťaže.
„Veríme, že správne urbanistické riešenie dokáže tento priestor otvoriť pre ľudí, vytvoriť nové funkcie a kvalitu verejných priestorov a zároveň citlivo pracovať s prístavnou históriou. Pričom bude prirodzene susediť s funkčným riečnym prístavom v zóne Pálenisko, ktorý v tejto lokalite zachováme a ďalej zmodernizujeme,“ skonštatoval Matej Danóci, riaditeľ Verejných prístavov.
Prvé kolo medzinárodnej súťaže je otvorené do mája. Doručené návrhy architektonických tímov bude posudzovať odborná a medzinárodná porota. Sú v nej britskí, nemeckí, holandskí, rakúski, slovenskí aj českí architekti. Výsledkom súťaže má byť po dopracovaní urbanistický návrh pre celú lokalitu - „masterplán“. Určiť má dlhodobý rámec pre vznik a rozvoj novej mestskej štvrte pri Dunaji a bude zároveň podkladom pre ďalšie, čiastkové architektonické súťaže.
„Projekt transformácie Zimného prístavu sa dá prirovnať k podobným projektom v Brne, k výstavbe štvrte Nová Zbrojovka v areáli bývalej továrne, alebo v Prahe, k projektu Smíchov City, ktorý zaplní plochy po železnici,“ podotkol Michal Sedláček, predseda medzinárodnej poroty.
Súťaži predchádzalo vypracovanie vízie premeny Zimného prístavu. Cieľom bolo overiť urbanistickú, technickú, ekonomickú aj environmentálnu uskutočniteľnosť transformácie územia brownfieldu vrátane riešenia protipovodňovej ochrany a zachovania pamiatok. Princípy vízie sú pretavené do súťažného zadania. Dokument má zároveň slúžiť aj ako podklad pri príprave zmien a doplnkov územného plánu mesta, pričom má ísť o strategickú štátnu investíciu.
Zimný prístav je historicky významné priemyselné územie Bratislavy s rozlohou približne 65 hektárov a s viacerými pamiatkami. V súčasnosti funguje ako nákladný prístav na Dunaji a ako uzavretý, verejnosti neprístupný areál.
Zámer transformácie Zimného prístavu, najstaršej časti nákladného prístavu v Bratislave, na novú mestskú štvrť priblížili ešte koncom roka 2024 minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a primátor Bratislavy Matúš Vallo. Prvým krokom malo byť vypracovanie konceptu rozvoja predmetného územia. Zámer si vyžiada zmenu územného plánu mesta, podľa vtedajších odhadov by sa mala dostať na rokovanie bratislavských mestských poslancov v decembri 2029.
„Veríme, že správne urbanistické riešenie dokáže tento priestor otvoriť pre ľudí, vytvoriť nové funkcie a kvalitu verejných priestorov a zároveň citlivo pracovať s prístavnou históriou. Pričom bude prirodzene susediť s funkčným riečnym prístavom v zóne Pálenisko, ktorý v tejto lokalite zachováme a ďalej zmodernizujeme,“ skonštatoval Matej Danóci, riaditeľ Verejných prístavov.
Prvé kolo medzinárodnej súťaže je otvorené do mája. Doručené návrhy architektonických tímov bude posudzovať odborná a medzinárodná porota. Sú v nej britskí, nemeckí, holandskí, rakúski, slovenskí aj českí architekti. Výsledkom súťaže má byť po dopracovaní urbanistický návrh pre celú lokalitu - „masterplán“. Určiť má dlhodobý rámec pre vznik a rozvoj novej mestskej štvrte pri Dunaji a bude zároveň podkladom pre ďalšie, čiastkové architektonické súťaže.
„Projekt transformácie Zimného prístavu sa dá prirovnať k podobným projektom v Brne, k výstavbe štvrte Nová Zbrojovka v areáli bývalej továrne, alebo v Prahe, k projektu Smíchov City, ktorý zaplní plochy po železnici,“ podotkol Michal Sedláček, predseda medzinárodnej poroty.
Súťaži predchádzalo vypracovanie vízie premeny Zimného prístavu. Cieľom bolo overiť urbanistickú, technickú, ekonomickú aj environmentálnu uskutočniteľnosť transformácie územia brownfieldu vrátane riešenia protipovodňovej ochrany a zachovania pamiatok. Princípy vízie sú pretavené do súťažného zadania. Dokument má zároveň slúžiť aj ako podklad pri príprave zmien a doplnkov územného plánu mesta, pričom má ísť o strategickú štátnu investíciu.
Zimný prístav je historicky významné priemyselné územie Bratislavy s rozlohou približne 65 hektárov a s viacerými pamiatkami. V súčasnosti funguje ako nákladný prístav na Dunaji a ako uzavretý, verejnosti neprístupný areál.
Zámer transformácie Zimného prístavu, najstaršej časti nákladného prístavu v Bratislave, na novú mestskú štvrť priblížili ešte koncom roka 2024 minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a primátor Bratislavy Matúš Vallo. Prvým krokom malo byť vypracovanie konceptu rozvoja predmetného územia. Zámer si vyžiada zmenu územného plánu mesta, podľa vtedajších odhadov by sa mala dostať na rokovanie bratislavských mestských poslancov v decembri 2029.