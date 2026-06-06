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Hlavné mesto vyhodnocuje ponuky na modernizáciu Ružinovskej radiály
Hlavné mesto v minulosti zároveň vyhlásilo aj verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu na plánované predĺženie Ružinovskej radiály po TIOP Ružinov.
Autor TASR
Bratislava 6. júna (TASR) - Hlavné mesto vyhodnocuje ponuky v rámci plánovanej komplexnej modernizácie Ružinovskej radiály v Bratislave. Vo verejnej súťaži mu boli predložené tri ponuky, bližšie špecifikovať ich zatiaľ nechce. Magistrát zároveň nepredpokladá, že by musel súťaž, obdobne ako viaceré predtým, zrušiť. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 100,45 milióna eur.
„Pokiaľ ide o tender na modernizáciu ružinovskej radiály, naďalej prebieha vyhodnocovanie predložených ponúk. Termín podpisu zmluvy o dielo, na ktorý nadväzuje termín začiatku vykonávania prác, je závislý práve od ukončenia procesu verejného obstarávania,“ skonštatoval Bubla s tým, že informácie týkajúce sa uchádzačov a predložených ponúk bude možné zverejniť až po ich vyhodnotení.
Na otázku, či vie garantovať, že by sa opäť nemala opakovať situácia o zrušení súťaže a vyhlásení novej, magistrát poznamenal, že parametre verejného obstarávania boli stanovené „korektne a transparentne“ v zmysle legislatívy a v rámci verejnej súťaže nikto podmienky nenamietal. „Na základe týchto indícií hlavné mesto nepredpokladá, že by sa situácia o zrušení opakovala, respektíve opätovne vyhlásila nová súťaž,“ podotkol Bubla.
Podľa bratislavského magistrátu zároveň naďalej platí, že zhotoviteľ, ktorý vzíde zo súťaže, by si stavenisko mohol prevziať na jeseň. Následne bude môcť začať s projektovaním realizačnej dokumentácie, prípravnými stavebnými prácami a v roku 2027 aj so samotnou stavbou. Hlavné mesto taktiež ubezpečuje, že na modernizáciu tejto električkovej radiály je alokované dostatočné množstvo financií. Projekt má byť spolufinancovaný z prostriedkov Operačného programu Slovensko.
Práce majú byť rozdelené na etapy. V rámci projektu má byť kompletne zmodernizovaná celá električková trať, ale aj zmodernizované existujúce semafory a dobudované nové v križovatkách, v ktorých je to nevyhnutné na zaistenie prednosti električky. Súčasťou prác majú byť aj úpravy komunikácií, križovatiek a chodníkov.
Hlavné mesto v minulosti zároveň vyhlásilo aj verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu na plánované predĺženie Ružinovskej radiály po TIOP Ružinov. Súťaž však bola zrušená. Dôvodom bolo, že neboli predložené viac ako dve ponuky. Magistrát avizoval vyhlásenie novej súťaže.
„Pokiaľ ide o tender na modernizáciu ružinovskej radiály, naďalej prebieha vyhodnocovanie predložených ponúk. Termín podpisu zmluvy o dielo, na ktorý nadväzuje termín začiatku vykonávania prác, je závislý práve od ukončenia procesu verejného obstarávania,“ skonštatoval Bubla s tým, že informácie týkajúce sa uchádzačov a predložených ponúk bude možné zverejniť až po ich vyhodnotení.
Na otázku, či vie garantovať, že by sa opäť nemala opakovať situácia o zrušení súťaže a vyhlásení novej, magistrát poznamenal, že parametre verejného obstarávania boli stanovené „korektne a transparentne“ v zmysle legislatívy a v rámci verejnej súťaže nikto podmienky nenamietal. „Na základe týchto indícií hlavné mesto nepredpokladá, že by sa situácia o zrušení opakovala, respektíve opätovne vyhlásila nová súťaž,“ podotkol Bubla.
Podľa bratislavského magistrátu zároveň naďalej platí, že zhotoviteľ, ktorý vzíde zo súťaže, by si stavenisko mohol prevziať na jeseň. Následne bude môcť začať s projektovaním realizačnej dokumentácie, prípravnými stavebnými prácami a v roku 2027 aj so samotnou stavbou. Hlavné mesto taktiež ubezpečuje, že na modernizáciu tejto električkovej radiály je alokované dostatočné množstvo financií. Projekt má byť spolufinancovaný z prostriedkov Operačného programu Slovensko.
Práce majú byť rozdelené na etapy. V rámci projektu má byť kompletne zmodernizovaná celá električková trať, ale aj zmodernizované existujúce semafory a dobudované nové v križovatkách, v ktorých je to nevyhnutné na zaistenie prednosti električky. Súčasťou prác majú byť aj úpravy komunikácií, križovatiek a chodníkov.
Hlavné mesto v minulosti zároveň vyhlásilo aj verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu na plánované predĺženie Ružinovskej radiály po TIOP Ružinov. Súťaž však bola zrušená. Dôvodom bolo, že neboli predložené viac ako dve ponuky. Magistrát avizoval vyhlásenie novej súťaže.