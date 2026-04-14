< sekcia Regióny
Hlavné mesto vyhodnotilo prvý ročník klimatickej výzvy primátora
Prvý ročník ukázal, že aj dobrovoľná spolupráca môže priniesť významné výsledky.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Mesto Bratislava vyhodnotilo prvý ročník programu dobrovoľnej spolupráce s firmami na riešení klimatickej krízy a plnení klimatických cieľov. Podľa hlavného mesta priniesol viac ako desať miliónov eur investícií do energetických a klimatických opatrení v hlavnom meste, významné úspory energií a tiež systémové zmeny, ktoré pomôžu ďalším projektom. Primátor Bratislavy Matúš Vallo pri tejto príležitosti v utorok ocenil desať firiem, ktoré naplnili svoje záväzky v klimatickej výzve primátora.
„Otázky životného prostredia a klímy berieme veľmi vážne. A som hrdý, že Bratislava už v týchto témach nečaká, kým riešenia prídu zvonku. Hľadáme ich sami. A nachádzame ich aj s našimi partnermi zo súkromného sektora,“ skonštatoval Vallo vyzdvihnúc odhodlanie a ochotu ísť príkladom, a to najmä v čase, keď sa pozornosť spoločnosti odkláňa od tém udržateľnosti.
Podľa neho sa podarilo zároveň vytvoriť dlhodobé partnerstvo, v rámci ktorého sa mesto a firmy navzájom počúvajú a inšpirujú. Zároveň sa vybudoval vzťah dôvery, vďaka ktorému všetky firmy pokračujú v ďalšom ročníku výzvy a zároveň sa pridávajú nové. V roku 2026 sa výzva rozšírila na 16 firiem.
Prvý ročník podľa neho ukázal, že aj dobrovoľná spolupráca môže priniesť významné výsledky. Firmy realizovali opatrenia na 12 budovách s celkovou podlažnou plochou približne 250.000 metrov štvorcových. Výsledkom sú reálne úspory energie vo výške približne 1 GWh, investície za viac ako desať miliónov eur a inštalácie fotovoltiky s celkovým výkonom 3,5 MWp, čo zodpovedá ročnej spotrebe elektriny približne 1800 domácností na Slovensku alebo ročnému záchytu uhlíka približne 65.000 stromami.
Klimatická výzva primátora Bratislavy je program postavený na zdieľanej zodpovednosti a konkrétnych záväzkoch. V prvom ročníku bola výzva otvorená pre obchodníkov a majiteľov veľkých kancelárskych a obchodných priestorov. Každá z desiatich zapojených spoločností si pre prvý rok zvolila dva zo súboru preddefinovaných záväzkov. Minimálne jeden sa musel týkať energetiky - znižovania spotreby energií alebo zvyšovania výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Druhý cieľ si okrem energetiky mohli vybrať z viacerých tém týkajúcich sa environmentálnej udržateľnosti.
Klimatickú výzvu primátora zastrešuje Klimatická kancelária, ktorá je súčasťou útvaru mestských stratégií a analýz a zodpovedá za koordináciu plnenia mestského klimatického plánu. Program je financovaný Európskou úniou. Súvisí s Klimatickým plánom pre zelenšiu a zdravšiu Bratislavu, ktorý magistrát predstavil v apríli 2024. Bratislava sa v ňom zaviazala aktívne prispievať k znižovaniu emisií celého mesta, hoci má priamy vplyv len na menšiu časť z nich.
„Otázky životného prostredia a klímy berieme veľmi vážne. A som hrdý, že Bratislava už v týchto témach nečaká, kým riešenia prídu zvonku. Hľadáme ich sami. A nachádzame ich aj s našimi partnermi zo súkromného sektora,“ skonštatoval Vallo vyzdvihnúc odhodlanie a ochotu ísť príkladom, a to najmä v čase, keď sa pozornosť spoločnosti odkláňa od tém udržateľnosti.
Podľa neho sa podarilo zároveň vytvoriť dlhodobé partnerstvo, v rámci ktorého sa mesto a firmy navzájom počúvajú a inšpirujú. Zároveň sa vybudoval vzťah dôvery, vďaka ktorému všetky firmy pokračujú v ďalšom ročníku výzvy a zároveň sa pridávajú nové. V roku 2026 sa výzva rozšírila na 16 firiem.
Prvý ročník podľa neho ukázal, že aj dobrovoľná spolupráca môže priniesť významné výsledky. Firmy realizovali opatrenia na 12 budovách s celkovou podlažnou plochou približne 250.000 metrov štvorcových. Výsledkom sú reálne úspory energie vo výške približne 1 GWh, investície za viac ako desať miliónov eur a inštalácie fotovoltiky s celkovým výkonom 3,5 MWp, čo zodpovedá ročnej spotrebe elektriny približne 1800 domácností na Slovensku alebo ročnému záchytu uhlíka približne 65.000 stromami.
Klimatická výzva primátora Bratislavy je program postavený na zdieľanej zodpovednosti a konkrétnych záväzkoch. V prvom ročníku bola výzva otvorená pre obchodníkov a majiteľov veľkých kancelárskych a obchodných priestorov. Každá z desiatich zapojených spoločností si pre prvý rok zvolila dva zo súboru preddefinovaných záväzkov. Minimálne jeden sa musel týkať energetiky - znižovania spotreby energií alebo zvyšovania výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Druhý cieľ si okrem energetiky mohli vybrať z viacerých tém týkajúcich sa environmentálnej udržateľnosti.
Klimatickú výzvu primátora zastrešuje Klimatická kancelária, ktorá je súčasťou útvaru mestských stratégií a analýz a zodpovedá za koordináciu plnenia mestského klimatického plánu. Program je financovaný Európskou úniou. Súvisí s Klimatickým plánom pre zelenšiu a zdravšiu Bratislavu, ktorý magistrát predstavil v apríli 2024. Bratislava sa v ňom zaviazala aktívne prispievať k znižovaniu emisií celého mesta, hoci má priamy vplyv len na menšiu časť z nich.