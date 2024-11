Hlavné mesto vyplo fontány, sezóna sa skončila aj pre fontánu Družba

Bratislava 8. novembra (TASR) - Hlavné mesto vyplo poslednú fontánu v Bratislave, v piatok sa tohtoročná sezóna skončila pre fontánu Družba na Námestí slobody. Pre TASR to uviedol Robert Kováč, riaditeľ mestského pohrebníctva Marianum, ktoré na území Bratislavy prevádzkuje 38 fontán. Opätovné spustenie fontán je predbežne naplánované na jar 2025.



"Poslednú fontánu, ktorú vypíname a zároveň dávame do zimného režimu, je fontána Družba. Rozhodli sme sa ju vypínať ako poslednú hlavne z dôvodu, že patrí medzi najobľúbenejšie fontány a je najviac navštevovaná," skonštatoval Kováč.



Prechod do "zimného spánku" spočíva podľa neho v tom, že ihneď po jej vypnutí dochádza k postupnému vyprázdňovaniu vyrovnávacích nádrží. Následne sa pristupuje k čisteniu bazéna či dna fontány, k prekontrolovaniu čerpadiel i vyfúknutiu a vyčisteniu trubiek a dýz, aby neobsahovali ani vlhkosť, čím by mohlo počas zimy dôjsť k poškodeniu či zamrznutiu. Pripomenul tiež, že o fontány sa starajú aj počas zimy, keď kontrolujú ich technický stav a odstraňujú rôzne nečistoty.



Opätovné spustenie fontán v hlavnom meste do prevádzky je naplánované na jar 2025, pravdepodobne v marci alebo apríli. Závisieť to však bude od predpovede počasia týkajúcej sa najmä nočných mrazov. "Veríme, že sa nám ich všetky podarí spustiť najneskôr do Veľkej noci," poznamenal Kováč.