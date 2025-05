Hlavné mesto vyzvalo Petržalku, aby ukončila kosbu na jeho pozemkoch

Bratislava 13. mája (TASR) - Hlavné mesto vyzvalo bratislavskú mestskú časť Petržalka, aby ukončila kosbu na plochách v jeho správe. Ako dôvod uvádza narušenie mestského celoročného harmonogramu a manažmentu kosby a neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov. Mestská časť je však ochotná s kosbou vypomáhať aj naďalej. Argumentuje nespokojnosťou obyvateľov s nepokosenými mestskými plochami. Na utorňajšej tlačovej besede to uviedol starosta Petržalky Ján Hrčka.



„V zásade by sme s výzvou ukončiť kosbu nemali problém, keby mesto kosilo svoje pozemky častejšie, respektíve, keby si zosúladilo harmonogram kosby s tým naším,“ skonštatoval Hrčka s tým, že aktuálna frekvencia kosby v gescii hlavného mesta je nepostačujúca.



Mestská časť realizuje každoročne minimálne päť kôl kosby na pozemkoch vo svojej správe, pričom podľa vzájomnej dohody s bratislavským magistrátom čiastočne kosila aj mestské pozemky. Dohoda však podľa samosprávy platila len do začiatku apríla, keď oddelenie tvorby mestskej zelene hlavného mesta písomne vyzvalo mestskú časť na ukončenie duplicitnej kosby na plochách v jeho priamej správe.



Vo výzve hlavné mesto uvádza, že prvé kolo tohtoročnej kosby v Petržalke realizuje od 14. apríla, podľa neskorších informácií mala podľa mestskej časti táto fáza kosby trvať do 9. mája. Viaceré z predmetných trávnatých plôch zostávajú podľa miestnej samosprávy stále nepokosené, na čo reagujú aj nespokojní obyvatelia.



„Druhé kolo kosby má mesto naplánované až na 19. mája. Dovtedy by sme ich pozemky pokosili niekoľkokrát,“ podotkol Hrčka. V kontexte výzvy obyvateľom odporúča, aby svoje podnety a výhrady odteraz adresovali hlavnému mestu prostredníctvom e-mailovej adresy info@bratislava.sk.



V Petržalke odštartovala 12. mája druhá z minimálne piatich hlavných plánovaných fáz tohtoročnej kosby, ku ktorým je treba pripočítať aj tzv. prípravné, čiže nulté kolo kosby. V uliciach je vyčlenených 26 pracovníkov na strojovú kosbu, ďalších deväť kosí ručne. Asistenciu a čistenie plôch následne realizuje 15 ďalších pracovníkov. K dispozícii je celkovo 26 strojov, ďalších šesť je pripravených v zálohe.