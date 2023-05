Hlavné mesto vyzýva NR SR na prijatie novely zákona o obecnej polícii

Bratislava 23. mája (TASR) - Hlavné mesto vyzýva poslancov Národnej rady (NR) SR na prijatie novely zákona o obecnej polícii. Samosprávam by priniesla jednoduchšie a efektívnejšie kontroly bezpečnosti na cestách, mestským a obecným políciám účinnejšie zabezpečenie verejného poriadku i širšie právomoci. Výzvu do parlamentu adresoval v utorok primátor Bratislavy Matúš Vallo. Novela má byť v prvom čítaní prerokovaná vo štvrtok (25. 5.).



"Chcem vyzvať poslancov NR SR, aby vo štvrtok ráno táto novela prešla. Budem rád, keď ju posunú do ďalšieho čítania. Prispeje k lepšej kvalite života v mestách," odkázal Vallo.



Prijatie novely by bolo podľa neho míľnikom v oblasti bezpečnosti na cestách. Mestám a obciam by totiž okrem iného dala možnosť merať rýchlosť prostredníctvom statických radarov. Tie by po novom mohli umiestňovať na vybrané miesta na vlastné náklady práve samosprávy. V súčasnosti to má v kompetencii len Policajný zbor.



"Mestá a obce poznajú najkritickejšie úseky, kde vodiči nerešpektujú rýchlosť, jazdia neprimerane a bezohľadne a ohrozujú ďalších vodičov aj chodcov," poznamenal Vallo, poukazujúc napríklad na Palisády, Vajanského nábrežie, Štúrovu, Pražskú či Staromestskú ulicu. V hlavnom meste podľa neho polícia v hlavnom meste riešila viac ako 1500 dopravných nehôd, pričom vo väčšine vážnych nehôd hrá podľa štatistík práve prekročenie povolenej rýchlosti.



Náčelník Mestskej polície Bratislava Miroslav Antal poznamenal, že novela zákona počíta s rozšírením kompetencií pri zabezpečovaní verejného poriadku a rozväzuje v ruky v mnohých ďalších prípadoch. "Niektoré ustanovenia platného zákona sú vágne, ťažko vykonateľné alebo zväzujú ruky mestským a obecným políciám," podotkol. Novela zákona by napríklad priniesla účinnejšiu kontrolu všeobecne záväzných nariadení, napríklad pri kontrole požívania alkoholu mladistvými. Jednou z nových kompetencií by bola aj možnosť kontroly vodičov šoférujúcich pod vplyvom alkoholu.



Fungovanie obecných polícií má upraviť nový zákon z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR. "Mnohé inštitúty zákona o obecnej polícii sú upravené nedostatočne či nejednoznačne a celkovo je možné tento zákon považovať už za zastaraný, respektíve nemoderný, neposkytujúci príslušníkom obecných (mestských) polícií adekvátne nástroje na plnenie ich úloh," zdôvodnil rezort.



Ak návrh zákona schváli parlament, nové pravidlá začnú platiť od začiatku roku 2024.