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Hlavné mesto začalo s postupným nasvecovaním Hradu Devín
Aktuálne nasvietené dominanty budú najvýraznejšie vnímateľné zo sútoku riek, nábrežnej promenády, mestskej časti Devín a priľahlej Devínskej Kobyly.
Autor TASR
Bratislava 19. júla (TASR) - Hlavné mesto začalo s postupným nasvecovaním národnej kultúrnej pamiatky Hrad Devín. Prvá etapa zahŕňa citadelu horného hradu a torzo renesančného paláca. Ďalšie fázy osvetlenia hradu sú predmetom projektového riešenia. Mesto zároveň deklaruje, že osvetlenie je citlivé. Informuje o tom na svojom webe.
„Celý návrh bol pripravený s mimoriadnou citlivosťou voči okolitému prostrediu. Prioritou je nasvietiť iba samotné historické murivá s minimálnym presahom svetla do okolia, čím sa obmedzuje svetelný smog,“ konštatuje magistrát.
Použité svietidlá majú podľa neho k prírode šetrnú teplotu a zároveň zabezpečujú kvalitné podanie farieb. Systém podľa hlavného mesta zámerne neumožňuje farebné režimy, keďže farebné osvetlenie by mohlo negatívne vplývať na miestny biotop, hmyz a vtáctvo. Systém zároveň umožňuje reguláciu intenzity vrátane výrazného stlmenia počas jarného obdobia hniezdenia vtákov.
„Režim osvetlenia predstavuje vyvážený kompromis medzi zvýraznením nočnej panorámy a ochranou prírody,“ podotýka magistrát s tým, že svetlá budú štandardne zapnuté od súmraku do 22.00 h, počas letných mesiacov do 23.00 h.
Aktuálne nasvietené dominanty budú najvýraznejšie vnímateľné zo sútoku riek, nábrežnej promenády, mestskej časti Devín a priľahlej Devínskej Kobyly.
„Celý návrh bol pripravený s mimoriadnou citlivosťou voči okolitému prostrediu. Prioritou je nasvietiť iba samotné historické murivá s minimálnym presahom svetla do okolia, čím sa obmedzuje svetelný smog,“ konštatuje magistrát.
Použité svietidlá majú podľa neho k prírode šetrnú teplotu a zároveň zabezpečujú kvalitné podanie farieb. Systém podľa hlavného mesta zámerne neumožňuje farebné režimy, keďže farebné osvetlenie by mohlo negatívne vplývať na miestny biotop, hmyz a vtáctvo. Systém zároveň umožňuje reguláciu intenzity vrátane výrazného stlmenia počas jarného obdobia hniezdenia vtákov.
„Režim osvetlenia predstavuje vyvážený kompromis medzi zvýraznením nočnej panorámy a ochranou prírody,“ podotýka magistrát s tým, že svetlá budú štandardne zapnuté od súmraku do 22.00 h, počas letných mesiacov do 23.00 h.
Aktuálne nasvietené dominanty budú najvýraznejšie vnímateľné zo sútoku riek, nábrežnej promenády, mestskej časti Devín a priľahlej Devínskej Kobyly.