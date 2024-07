Hlavné mesto začne budúci týždeň s opravou časti Hodonínskej ulice

Bratislava 18. júla (TASR) - Hlavné mesto začne od pondelka (22. 7.) opravovať povrch vozovky na Hodonínskej ulici, v úseku od Bratislavskej ulice po Krematórium. Práce by mali byť ukončené do konca leta, vyžiadajú si dočasné dopravné obmedzenia. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Ide o úsek s dĺžkou približne tri kilometre, na ktorom postupne opravíme oba jazdné pruhy," približuje magistrát.



Práce budú rozdelené na etapy. Opravovaný by mal byť vždy len jeden jazdný pruh v dĺžke približne 600 metrov, doprava bude presmerovaná do protismeru a riadená prenosnou svetelnou signalizáciou. "Práce plánujeme ukončiť do začiatku školského roka," dopĺňa magistrát.