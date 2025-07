Hlavné mesto začne s opravou zvarov na jednej z lávok Mosta SNP

Bratislava 16. júla (TASR) - Hlavné mesto plánuje od pondelka (21. 7.) začať s opravou zvarov a príslušenstva oceľovej mostovky na jednej z lávok na Moste SNP v Bratislave. Konkrétne pôjde o lávku pre peších na budapeštianskej strane. Práce by mali trvať do konca októbra. Pre TASR to potvrdila mestská časť Petržalka odvolajúc sa na informácie z bratislavského magistrátu.



„Lávka bude úplne uzavretá pre verejnosť,“ upozorňuje samospráva s tým, že chodci a cyklisti budú môcť naďalej využívať lávku z druhej strany mosta, teda z rakúskej strany.



Motorové vozidlá táto oprava nijako neovplyvní.



Realizátorom prác je Športový klub Iames Bratislava, ktorý sa stal víťazom tendra na dlho plánovanú opravu porušených zvarov nosníkov na Moste SNP. Práce majú byť realizované na etapy. Najprv sa má opravovať Budapeštianska lávka, ktorú uzavrú, ako druhá by mala byť sanovaná Viedenská lávka. Ako tretia a štvrtá časť by mala byť sanovaná mostovka nad vnútornou časťou trámu. Vyplýva to z návrhu režimu prevádzky na moste počas sanačných prác.



To, že mimoriadna kontrola odhalila na niektorých miestach mosta ich porušenie, potvrdilo hlavné mesto ešte v roku 2022. Deklarovalo však zároveň, že most je napriek tomu bezpečný a prevádzkovateľný. Verejnú súťaž vyhlásilo následne v decembri 2024. Dĺžku procesu prípravy tendra odôvodňuje komplikovanosťou samotného predmetu zákazky, ako aj snahou vyhnúť sa prípadným pochybeniam. Vyhláseniu súťaže predchádzalo, v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou, určenie najvhodnejšieho spôsobu zvárania tak, aby nebola poškodená izolácia a asfaltový povrch vozovky na moste.



V súvislosti s avizovanou opravou bola už v minulosti znížená maximálna povolená rýchlosť na Moste SNP pre autá zo 60 na 50 kilometrov za hodinu. Platí to od 10. januára 2023.