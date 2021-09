Hlavné mesto zapája ľudí do tvorby vízie Bratislavy 2030

Bratislava 24. septembra (TASR) - Budúci týždeň sa počas pondelka (27. 9.) a štvrtka (30. 9.) uskutočnia Metropolitné fóra, online podujatia, ktoré sú ďalším krokom v zapájaní ľudí do tvorby budúcnosti Bratislavy. Na týchto fórach budú spoločne odborníci aj verejnosť pripomienkovať prvé výstupy, ktoré pripravili pracovné skupiny v rámci tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta. Informovala o tom hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.



Pripomenula, že Bratislava 2030 je participatívny spôsob tvorby vízie pre Bratislavu, kde chcú zapojiť všetkých obyvateľov mesta a získať od nich čo najviac podnetov a návrhov riešení, ako by malo mesto v budúcnosti vyzerať. Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy tvoria tento strategický plán posledný rok a pol. "Mesto je živý organizmus a my vieme a chceme spolu s jeho obyvateľkami a obyvateľmi ovplyvniť to, ako bude vyzerať o niekoľko rokov," uviedol Matúš Vallo, primátor Bratislavy.



Ide o spôsob spolupráce, ktorý je postavený na pravidelných stretnutiach a diskusiách odborníkov aj verejnosti. "V tejto fáze prípravy plánu pre Bratislavu oslovujeme obyvateľky a obyvateľov, aby prostredníctvom dotazníka vyjadrili svoj názor na budúce fungovanie hlavného mesta. Ľudí sa napríklad pýtame, ako jednoduché je pre nich využívanie MHD, alebo či majú v blízkosti dostatok zelene a parkov. Vďaka odpovediam z dotazníka budeme vedieť lepšie priorizovať oblasti a ciele," doplnil riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy Ján Mazúr.



Metropolitné fórum, online podujatie, ktorého sa bude môcť zúčastniť aj verejnosť, sa koná v pondelok 27. septembra a vo štvrtok 30. septembra od 13.00 do 18.00 h.



Po pripomienkach od obyvateľov mesta pracovné skupiny zapracujú všetky relevantné podnety a dokument prerokuje mestské zastupiteľstvo. V prvej polovici budúceho roka budú vedúci jednotlivých pracovných skupín spolu s expertami z Európskej komisie prepájať nastavené ciele na konkrétne projekty. Finálny výstup bude predstavený na poslednom Metropolitnom fóre, ktoré sa uskutoční najskôr v polovici roka 2022.



Na tvorbe projektu pracuje 125 odborníkov z mesta spolu s externými expertmi. Dohromady tak plán tvoria stovky odborníkov. Experti sú rozdelení do pracovných skupín podľa jednotlivých oblastí, konkrétne sú to životné prostredie, mobilita, rozvoj inštitúcií mesta, územný a mestský rozvoj, vzdelávanie, šport, ekonomický rozvoj a usporiadanie mesta, technická infraštruktúra, kultúra a sociálna oblasť.