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Bratislava znižuje počet volebných obvodov zo 17 na 11
Hlavné mesto týmto reaguje na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu SR o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste SR Bratislave. Počet mestských poslancov zostáva rovnaký, teda 45.
Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Hlavné mesto znižuje pre nasledujúce štvorročné volebné obdobie počet volebných obvodov z doterajších 17 na 11. Dôjde totiž k spájaniu niektorých mestských častí do jedného obvodu. Vyplýva to z utorkového rozhodnutia bratislavských mestských poslancov. Hlavné mesto týmto reaguje na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu SR o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste SR Bratislave. Počet mestských poslancov zostáva rovnaký, teda 45.
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UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.