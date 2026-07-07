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Bratislava znižuje počet volebných obvodov zo 17 na 11

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Na archívnej snímke pohľad na mestskú časť Bratislava - Staré Mesto. Vpravo v pozadí Bratislavský hrad, pod ním Katedrála sv. Martina, uprostred v pozadí Most SNP. Foto: TASR Marko Erd

Hlavné mesto týmto reaguje na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu SR o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste SR Bratislave. Počet mestských poslancov zostáva rovnaký, teda 45.

Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Hlavné mesto znižuje pre nasledujúce štvorročné volebné obdobie počet volebných obvodov z doterajších 17 na 11. Dôjde totiž k spájaniu niektorých mestských častí do jedného obvodu. Vyplýva to z utorkového rozhodnutia bratislavských mestských poslancov. Hlavné mesto týmto reaguje na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu SR o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste SR Bratislave. Počet mestských poslancov zostáva rovnaký, teda 45.





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