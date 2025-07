Hlavné mesto zrušilo súťaž na modernizáciu Ružinovskej radiály

Bratislava 13. júla (TASR) - Hlavné mesto zrušilo verejnú súťaž na zhotoviteľa plánovanej komplexnej modernizácie Ružinovskej radiály v Bratislave. Dôvodom bolo predloženie len jednej ponuky, ktorá zároveň prekročila predbežnú hodnotu zákazky. V najbližšom čase plánuje hlavné mesto vyhlásiť novú súťaž. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.



„V lehote na predkladanie ponúk bola predložená iba jedna ponuka, ktorá navyše prekročila predbežnú hodnotu zákazky,“ skonštatoval Bubla. Kým totiž predpokladaná hodnota zákazky bola 95 miliónov eur bez DPH, predložená ponuka bola na viac ako 147 miliónov eur.



Hlavné mesto plánuje v najbližšom čase vyhlásiť novú súťaž na zhotoviteľa. Magistrát už ukončil trhové konzultácie so záujemcami, ako aj relevantnými subjektami na trhu. V súčasnosti túto spätnú väzbu vyhodnocuje, pričom jednotlivé návrhy a závery využije pri príprave nových súťažných podkladov.



Napriek zdržaniu v procese verejného obstarávania pri výbere zhotoviteľa hlavné mesto predpokladá, že s modernizáciou by mohlo začať v plánovanom termíne, teda v roku 2026. „V prípade, že nenastanú prieťahy vo verejnom obstarávaní, jar 2026 je stále reálna,“ poznamenal Bubla. Financovanie projektu z eurofondov podľa magistrátu ohrozené nie je, podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo a je plánované až po vyhodnotení verejnej súťaže.



Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy, vydal začiatkom roka stavebné povolenie pre projekt, právoplatnosť nadobudlo 1. apríla.



Práce majú byť rozdelené na etapy. Prvá etapa by sa mala začať na Záhradníckej ulici, v mieste mimoúrovňového kríženia ulíc Ružinovská a Bajkalská, po obratisko Astronomická. Následná druhá etapa by mala nadväzovať na zrekonštruovanú trať od Ulice 29. augusta cez Americké námestie, Krížnu až po Múzeum konskej železnice (križovatka ulíc Krížna a Legionárska).



V rámci projektu týkajúceho sa takmer päťkilometrového úseku radiály má byť kompletne zmodernizovaná celá električková trať, teda jej spodok aj zvršok, odvodnenie, nástupné ostrovčeky, trolejové vedenie, ale aj zmodernizované existujúce semafory a dobudované nové v križovatkách, v ktorých je to nevyhnutné na zaistenie prednosti električky. V časti od Tomášikovej po Chlumeckého ulicu má ísť opäť o zelenú trať pokrytú rozchodníkom. Súčasťou prác majú byť aj úpravy komunikácií, križovatiek a chodníkov či komplexná rekonštrukcia Krížnej ulice systémom od fasády k fasáde. Na Trnavskom mýte majú zároveň vymeniť výhybky.