Hlavného kontrolóra budú poslanci v Bratislave voliť v decembri
Funkčné obdobie súčasného hlavného kontrolóra sa končí 17. januára 2026.
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) bude v decembri voliť nového hlavného kontrolóra. Vyplýva to z piatkového rozhodnutia krajských poslancov, ktorí schválili jeho voľbu na 12. decembra.
Písomnú prihlášku môžu kandidáti podávať do 28. novembra (vrátane). Poslanecký zbor svojim uznesením zároveň ustanovil náležitosti písomnej prihlášky. Otváranie prihlášok je naplánované na 1. decembra. Každý kandidát, ktorý splní podmienky, bude následne pozvaný na rokovanie poslancov, kde bude môcť vystúpiť. Hlavného kontrolóra vyberá poslanecký zbor v tajnom hlasovaní.
Mandát hlavného kontrolóra BSK trvá šesť rokov, so svojím tímom dohliada na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami samosprávneho kraja. Hlavného kontrolóra volí zastupiteľstvo, ktoré ho aj odvoláva.
