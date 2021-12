Hlavnou kontrolórkou mesta Lučenec bude opäť Eva Szabóová

Lučenec 14. decembra (TASR) – Hlavnou kontrolórkou mesta Lučenec sa stala opäť Eva Szabóová. Poslanci mesta ju do funkcie opätovne zvolili na pondelňajšom (13. 12.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ). Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Andrej Barančok.



Szabóová bola jedinou kandidátkou prihlásenou do výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra mesta Lučenec, ktorého voľbu vyhlásilo MsZ na svojom októbrovom zasadnutí. V poradí druhé šesť rokov trvajúce funkčné obdobie jej začne plynúť od začiatku nového roka.



"Keď som sa pred šiestimi rokmi úspešne uchádzala o túto funkciu, sľúbila som, že vytvorím prehľadný a funkčný systém kontroly plnenia uznesení. Tento daný záväzok som splnila," uviedla Szabóová vo svojej prihláške. Ako dodala, naďalej sa bude snažiť vyvážene kontrolovať samotný úrad aj všetky mestské organizácie vrátane škôl a školských zariadení.