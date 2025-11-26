< sekcia Regióny
Hlavnou kontrolórkou v Krásne nad Kysucou sa stala Milada Chlastáková
Autor TASR
Krásno nad Kysucou 26. novembra (TASR) - Samosprávu v meste Krásno nad Kysucou bude najbližších šesť rokov kontrolovať Milada Chlastáková. V tajnej voľbe o tom rozhodli na novembrovom rokovaní poslanci mestského zastupiteľstva.
Voľba hlavného kontrolóra sa v Krásne nad Kysucou uskutočnila po tom, čo sa doterajší kontrolór Jozef Králik po ročnom pôsobení vzdal funkcie k 31. júlu. O kontrolórsku funkciu, ktorá je v najmenšom zo štyroch miest na Kysuciach vykonávaná na 30-percentný pracovný úväzok, prejavili záujem štyria kandidáti.
V tajnej voľbe získala Chlastáková osem poslaneckých hlasov, čo postačovalo na víťazstvo v prvom kole. Luciu Gavlákovú podporili traja poslanci, Mária Blažeková získala jeden poslanecký hlas a za Jána Pečarku nehlasoval ani jeden z 12 prítomných poslancov.
