Hlavnou témou 15. ročníka konferencie FMK bude sila komunikácie

Autor TASR
Voderady 5. novembra (TASR) - Hlavnou témou 15. ročníka konferencie Marketing and Media Identity 2025, ktorú organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda (FMK UCM) v Trnave, bude sila komunikácie. Uskutoční sa 11. a 12. novembra vo Voderadoch. TASR o tom informovala Katarína Načiniaková z FMK UCM.
Konferencia sa tiež sústredí na medzinárodné trendy v marketingu, médiách a technológiách. Hlavný panel sa začne 11. novembra o 9.30 h a vystúpia na ňom odborníci na komunikáciu a médiá, ktorí otvoria diskusiu o budúcnosti komunikácie v digitálnom veku.
Podujatie má priniesť dialóg o tom, ako komunikácia formuje náš svet - od reklamy, médií a influencerov až po umelú inteligenciu (AI) a herný priemysel. „Chceme vytvoriť priestor pre výmenu skúseností, hodnotových postojov a nových foriem zodpovednej komunikácie,“ uviedla dekanka FMK UCM Ľudmila Čábyová.
Návštevníci sa dozvedia napríklad o analýze nenávistných prejavov o prisťahovalectve podľa webových stránok na overovanie faktov či o politickej komunikácii na sociálnych sieťach z pohľadu informačného poriadku.
Počas druhého dňa sa začne program tiež o 9.30 h. Odznejú informácie napríklad o značkách turistickej destinácie a AI ako spolutvorcovi zážitku, o komunikačných stratégiách na zníženie plytvania potravinami, či aké sú možnosti využitia AI v žurnalistike v súvislosti s etickými výzvami v kontexte informácií a dezinformácií. Kompletný program možno nájsť na webe konferencie.
