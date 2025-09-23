< sekcia Regióny
Hlavnou témou BADW 2025 je Premena
Centrálou festivalu je prvýkrát internát na Svoradovej ulici.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Program plný výstav, diskusií, prednášok, workshopov a zahraničných hostí ponúkne Bratislava Design Week (BADW) 2025. Hlavnou témou medzinárodného festivalu súčasného dizajnu, ktorý v utorok slávnostne otvorili v priestoroch internátu Svoradov, je Premena. Ďalšie festivalové miesta sú situované v Starom Meste, konkrétne lokality nájdu záujemcovia na sociálnych sieťach festivalu a www.badw.sk. Jeho hlavným hosťom je experimentálne zoskupenie Cinema Parentesi z Talianska.
„Centrálny kurátorský projekt Grand Hotel Bratislava Design Week kontextualizuje hotel ako transformatívnu štruktúru a jeho nové scénografie hľadá prostredníctvom súčasných slovenských dizajnérov,“ uvádzajú organizátori k programu, v ktorom sa v sekcii Open Call predstaví vyše 80 dizajnérov, študentov a škôl dizajnu. „Chceme ukázať, ako dizajn reaguje na valiace sa spoločenské výzvy - zažívame veľkú celospoločenskú zmenu a v nej krízu hodnôt, klimatickú zmenu, nástup AI, útoky na kultúrnu obec, krízu identity, kolabovanie demokracie,“ hovorí riaditeľka festivalu Ľubica Hustá. „Ale nechceme byť len temní, chceme ukázať, že kreativita je slobodná a živá a aj napriek okolnostiam vzniká množstvo zaujímavých výstupov a diel.“
Centrálou festivalu je prvýkrát internát na Svoradovej ulici. „Pod novým vedením sa otvára mestu a prechádza vlastnou transformáciou,“ poznamenávajú organizátori BADW s tým, že práve na tomto mieste festival rozvíja svoju tohtoročnú tému premien - „premeny priestoru, umeleckej scény aj samotného myslenia o dizajne“.
Medzinárodnú dizajnérsku scénu na festivale reprezentujú Cinema Parentesi - platforma pre pohyblivý obraz, ktorú tvoria dizajnéri, architekti a umelci, a kolektív IS OK IT? zameraný na špekulatívny dizajn.
Ústredným projektom BADW je výstava Grand Hotel_Bratislava Design Week, ktorá návštevníkov festivalu uvedie do hotelovej časti internátu Svoradov. Táto časť budovy, otvorená v 20. rokoch 20. storočia a úsporne revitalizovaná po Nežnej revolúcii, nesie podľa dizajnérov špecifickú atmosféru hotelovej periférie. Interiér si na niekoľko dní prisvoja slovenskí dizajnéri a „infiltrujú“ doň svoju tvorbu.
Kurátorský výber predstaví etablované osobnosti aj nastupujúcu generáciu dizajnérov. „V priepustnej, pohyblivej a konzervatívnej hotelovej štruktúre budú hľadať potenciál premeny. Lebo každý má svoj hotelový príbeh. Zažil ho. Videl ho. Čítal o ňom. Sníval o ňom. Hotel je rozmanitý aj univerzálny systém a sieť, je to jeden zo symbolov modernity,“ ozrejmujú kurátorky Hustá a Viera Kleinová.
Návštevníci BADW budú mať možnosť nahliadnuť aj do keramického myslenia majstra Juraja Martha (1939 - 2019) prostredníctvom výberu dizajnérskej a sochárskej tvorby z autorovej pozostalosti.
V poradí 16. ročník najväčšieho dizajnového podujatia na Slovensku potrvá do 28. septembra.
