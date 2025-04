Hlavnou témou národného kola súťaže YRE bola obnova ekosystémov

Trenčín 22. apríla (TASR) - Obnova ekosystémov bola hlavnou témou národného kola súťaže Mladých reportérov pre životné prostredie (YRE). Najlepšie súťažné príspevky od žiakov z celého Slovenska od 11 do 25 rokov si v medzinárodnom kole zmerajú sily s víťaznými príspevkami od študentov zo 43 krajín. Informoval o tom Richard Medal z Centra environmentálnych aktivít Trenčín.



„Slovenskí mladí reportéri ukázali, že im na životnom prostredí záleží. Vedia hľadať súvislosti, pomenovávať problémy, systematicky pracovať a podnikať praktické kroky k ich riešeniu. V teréne zisťovali postoje svojho okolia či zástupcov samospráv, navrhovali riešenia a niektorým sa podarilo ich aj realizovať. Do súťaže prihlásili spolu 52 príspevkov vo forme článkov, fotografií, videoreportáží a podcastov,“ uviedol Medal.



Víťazné video v najmladšej kategórii 11 - 14 s názvom Ježkovia pod strechou Novej Dubnice ukazuje podľa neho na príklad dobrej prax z mesta a dôležitosti týchto často nenápadných tvorov v sídlach. Článok Slobodný les plný rozmanitosti a video Ochrana lokality Ostrovné lúčky zase pripomenuli dôležitosť ochrany a zachovania vzácnych ekosystémov.



„Medzi stálice súťažných prác patrí odpadová tematika, príspevky sa zaoberali možnosťou znovupoužitia nepotrebných vecí. Dokazuje to aj výherný fotopríbeh Zo starého nové od reportérov z Námestova, fotografia Upcycling doma alebo článok o žiackom projekte z CZS Narnia o založení vlastného Re-use centra na škole,“ doplnil.



Koordinátorka programu Adriána Henčeková oceňuje novosť a originalitu vybraných tém. Reportéri sa nebáli ísť aj do zložitejších a kontroverzných tém. To si podľa nej vyžaduje značné množstvo študijných zdrojov a dobré prepájanie súvislostí.



Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment, YRE) je certifikovaný vzdelávací program medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie určený mladým ľuďom vo veku 11 - 25 rokov. Do programu je zapojených viac ako 275.000 reportérov zo 43 krajín z celého sveta.



Na Slovensku program koordinuje trenčianske Centrum environmentálnych aktivít, garantom je sieť environmentálne-výchovných organizácií Špirála, ktorá združuje neziskové mimovládne organizácie.