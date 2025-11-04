Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 4. november 2025Meniny má Karol
< sekcia Regióny

Hlavnú budovu SOŠ technickej v Poprade sa podarilo debarierizovať

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Celkové náklady na úpravu budovy na Kukučínovej ulici dosiahli viac ako 170.000 eur. Investíciu škola financovala z fondov Európskej únie v rámci plánu obnovy.

Autor TASR
Poprad 4. novembra (TASR) - Hlavnú budovu a internát Strednej odbornej školy (SOŠ) technickej v Poprade sa podarilo debarierizovať. Projekt bol podľa zástupkyne riaditeľa pre teoretické vyučovanie Moniky Mašlejovej pokračujúcou investíciou, ktorá nadväzovala na predchádzajúce dva projekty ukončené v školskom roku 2023/2024.

„Nakoľko alokácia finančných prostriedkov na debarierizovanie priestorov nebola dostatočná, zapojili sme sa so súhlasom zriaďovateľa, ktorým je Prešovský samosprávny kraj, do ďalšej investičnej akcie. V súčasnosti sú debarierizované priestory úspešne skolaudované, funkčné a čo nás teší, aj bezproblémovo a plne využívané,“ uviedla Mašlejová.

Cieľom projektu bolo zabezpečiť prístupnosť žiakom, budúcim žiakom, rodičom, pedagogickým zamestnancom či iným partnerom školy s obmedzenou schopnosťou pohybu. Realizáciou navrhnutých riešení sa podľa zástupkyne vytvorilo prostredie humanity a solidarity. Naplnením projektu sa vytvorili podmienky pre inkluzívne vzdelávanie a postupné riešenie jednej zo základných oblastí spoločenskej potreby.

Celkové náklady na úpravu budovy na Kukučínovej ulici dosiahli viac ako 170.000 eur. Investíciu škola financovala z fondov Európskej únie v rámci plánu obnovy.

„Stavebné práce spočívali vo výmene dverných výplní - osadenie nových dverí s posuvným automatickým otváraním. Vybudovalo sa nové hygienické zázemie - WC pre imobilných - v určených priestoroch na prízemí hlavného objektu a školskom internáte je hygienické zariadenie prebudované. Prekonávanie jednotlivých úrovní podlaží osobami so zníženou schopnosťou pohybu je zabezpečené inštaláciou samoobslužnej šikmej schodiskovej plošiny v hlavnej budove školy a na schodisku školského internátu,“ priblížila Mašlejová. Podarilo sa tak odstrániť pôvodné architektonické bariéry a vytvorilo sa prostredie ľahko a plne dostupné pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.
.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne