Hlavnú cenu Agrofilmu získal nemecký dokument Bez pesticídov
Autor TASR
Nitra 6. októbra (TASR) - Nemecký dokument Bez pesticídov - za budúcnosť bez toxínov získal hlavnú cenu medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2025. Jeho 41. ročník sa skončil v Nitre 4. októbra. Filmári z 22 krajín a štyroch kontinentov prihlásili na festival 106 filmov. Do hlavnej súťaže pred medzinárodnú porotu postúpilo 27 filmov, do kategórie propagačné filmy bolo zaradených desať príspevkov, informoval programový riaditeľ festivalu Ján Škorňa.
Festival ponúkol inšpiratívne príbehy, diskusie o problémoch a ich riešeniach, ukázal nové trendy a výzvy v poľnohospodárstve. V dokumentárnych filmoch v posledných ročníkoch festivalu rezonujú témy zamerané na hľadanie nových šetrnejších spôsobov dorábania potravín, ktoré zachovajú či obnovia biodiverzitu na poliach, lúkach, v lesoch a udržia zdravé prostredia pre budúcnosť.
Počas festivalového týždňa mohli diváci sledovať filmy online, zároveň sa premietalo na 12 premietacích miestach po Slovensku. Spolu sa uskutočnilo 390 projekcií filmov. Sprievodnými podujatiami boli prednášky a diskusie na univerzitách v Nitre, Košiciach, vo Zvolene, ale aj v priestoroch Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach pri Nitre.
