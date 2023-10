Hlavnú cenu súťaže Výtvarné spektrum získala Košičanka V. Nováková

Levice 18. októbra (TASR) - Hlavnú cenu súťaže Výtvarné spektrum 2023 získala Viktória Nováková z Košíc. Ocenenie si odniesla za kolekciu Ľudia 21. storočia v kategórii autori od 15 do 25 rokov. Do 60. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby prihlásilo 178 autorov celkovo 343 výtvarných diel, informoval organizátor podujatia Regionálne osvetové stredisko Levice.



Hlavným cieľom súťaže Výtvarné spektrum je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie výtvarnej tvorby. Vystavené diela si môžu záujemcovia pozrieť v levickej synagóge do 3. novembra.