Pondelok 27. apríl 2026
Hlavnú cenu z Palárikovej Rakovej si odviezlo Divadlo f*ACTOR

Autor TASR
Čadca 27. apríla (TASR) - Zlatú medailu Jána Palárika a finančnú cenu obce Raková získalo na 58. ročníku národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby Palárikova Raková Divadlo f*ACTOR z Liptovského Mikuláša za inscenáciu hry Mlyn. Výsledky súťažnej prehliadky vyhlásili v piatok (24. 4.) na pôde Domu kultúry v Čadci.

Divadlo z Liptova triumfovalo v kategórii kolektívnych cien pred Divadlom Ramagu zo Spišskej Starej Vsi, ktoré vystúpilo s inscenáciou hry Samko Tále - kniha o cintoríne. Tretie miesto si za inscenáciu hry Bál odnieslo Divadlo Nová Dedinka.

Do 58. ročníka Palárikovej Rakovej sa prihlásilo 20 divadelných súborov a jeden jednotlivec, z ktorých odborná porota vybrala šesticu postupujúcich. V súťažnej časti prehliadky sa napokon predstavili súbory z Banskej Bystrice, Spišskej Starej Vsi, Čadce, Liptovského Mikuláša, Prievidze a Novej Dedinky.

Hlavnými organizátormi 58. ročníka národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby Palárikova Raková boli Žilinský samosprávny kraj, KKS v Čadci, obec Raková a mesto Čadca. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
