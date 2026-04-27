Hlavnú cenu z Palárikovej Rakovej si odviezlo Divadlo f*ACTOR
Divadlo z Liptova triumfovalo v kategórii kolektívnych cien pred Divadlom Ramagu zo Spišskej Starej Vsi.
Autor TASR
Čadca 27. apríla (TASR) - Zlatú medailu Jána Palárika a finančnú cenu obce Raková získalo na 58. ročníku národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby Palárikova Raková Divadlo f*ACTOR z Liptovského Mikuláša za inscenáciu hry Mlyn. Výsledky súťažnej prehliadky vyhlásili v piatok (24. 4.) na pôde Domu kultúry v Čadci.
Divadlo z Liptova triumfovalo v kategórii kolektívnych cien pred Divadlom Ramagu zo Spišskej Starej Vsi, ktoré vystúpilo s inscenáciou hry Samko Tále - kniha o cintoríne. Tretie miesto si za inscenáciu hry Bál odnieslo Divadlo Nová Dedinka.
Do 58. ročníka Palárikovej Rakovej sa prihlásilo 20 divadelných súborov a jeden jednotlivec, z ktorých odborná porota vybrala šesticu postupujúcich. V súťažnej časti prehliadky sa napokon predstavili súbory z Banskej Bystrice, Spišskej Starej Vsi, Čadce, Liptovského Mikuláša, Prievidze a Novej Dedinky.
Hlavnými organizátormi 58. ročníka národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby Palárikova Raková boli Žilinský samosprávny kraj, KKS v Čadci, obec Raková a mesto Čadca. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
