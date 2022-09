Hlavnú cestu v Ružomberku začnú rekonštruovať

Ružomberok 16. septembra (TASR) – Rekonštrukcia hlavnej cesty v Ružomberku sa začne v pondelok 19. septembra. Práce potrvajú do konca októbra, v závislosti od klimatických podmienok. Pre TASR to v piatok potvrdil Martin Guzi z komunikačného odboru Slovenskej správy ciest (SSC). Motoristi sa musia pripraviť na obmedzenia.



Ako uviedol Guzi, poškodenú vozovku v úseku 2,65 kilometra vyfrézujú a po celej šírke cesty položia nový asfaltový koberec. Opravovať budú aj vozovku na svetelnej križovatke pri ružomberských papierňach. Guzi podotkol, že zrekonštruovaný úsek následne vyznačia novým vodorovným dopravným značením. Práce realizuje spoločnosť MBM v sume 797.000 eur.



Od budúceho pondelka vyznačia obchádzkovú trasu pre osobné motorové vozidlá do 3,5 tony. "Pre odľahčenie premávky na križovatke ciest I/18 a I/59 pri papierňach budú osobné vozidlá od Liptovského Mikuláša smerujúce na Banskú Bystricu odklonené na cesty III/2219 a III/2226 cez Štiavničku. Rovnako v opačnom smere," priblížil Guzi.



Ako doplnil, osobné vozidlá od Banskej Bystrice smerujúce na Martin budú odkláňať z cesty I/59 na miestne komunikácie na uliciach Cesta do tehelne, Plavisko, Riadok a Zarevúca na cestu I/18 v križovatke s cestou na ulici Zarevúca. Osobné vozidlá od Martina a Dolného Kubína smerujúce na Liptovský Mikuláš budú odkláňať na cestu tretej triedy cez Likavku a Liskovú.



"Počas prvých štyroch etáp výstavby budú opravovať povrch vozovky pred a za križovatkou pri papierňach. Piata a šiesta etapa sa týka opravy povrchu na vstupe do Ružomberka od Liptovského Mikuláša pri areáli Mondi SCP," podotkol Guzi.