Hlavnú letnú sezónu v Liptovskom Mikuláši otvoria počas Stoličných dní

Liptovský Mikuláš 16. apríla (TASR) – Hlavnú letnú turistickú sezónu v meste Liptovský Mikuláš otvoria v polovici júna počas Stoličných dní. Pre TASR to uviedol liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč. Kompletný program jedného z nosných podujatí celého leta spozná verejnosť v máji.



Stoličné dni sa tento rok budú konať v termíne od 15. do 17. júna. S prípravami trojdňového podujatia začali mestskí marketéri v januári, riešia programovú skladbu i predajcov. "Stánkari s jarmočným tovarom už niekoľko týždňov nahlasujú záujem o trhové miesto, on-line rezervačný systém však mesto spustí od 23. do 30. mája," priblížila hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.



Zdôraznila, že okrem tradičnej remeselnej uličky pripravujú aj kultúrny program a gastrozónu.



Vedúca odboru rozvoja mesta Soňa Višňovská dodala, že v rámci oficiálneho otvorenia 16. júna plánujú predstaviť nové marketingové produkty Liptovského Mikuláša. "Návštevníci si ich budú môcť po uvedení kúpiť priamo v stánku mesta na námestí," povedala.



Už tradične budú počas júla, augusta a septembra v meste organizovať aj Mikulášske leto. Primátor načrtol, že tento rok bude plné zaujímavostí a inovácií. "V tomto roku si okrem toho pripomíname aj výročie nášho slávneho rodáka doktora Ivana Stodolu, ktorému tiež venujeme niektoré z podujatí," podotkol.