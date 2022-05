Hlavnú sezónu na Oravskej lesnej železnici otvoria v polovici mája

Oravská Lesná 11. mája (TASR) – Hlavnú letnú turistickú sezónu na Oravskej lesnej železnici otvoria v nedeľu (15. 5.). Program pre návštevníkov sa začne o 12.30 h v stanici Tanečník. Pre TASR to uviedla riaditeľka Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava Mária Jagnešáková.



"Pod vedením Adriána Malovaníka vystúpi na pódiu ľudová hudobná skupina, v areáli budú remeselníci drotár, keramikár a ďalší. V nedeľu bude premávať parná lokomotíva Gontkulák od 11.00 h," priblížila Jagnešáková.



Novinkou tohtoročnej sezóny bude sprístupnenie expozície "Gorali včera a dnes", ktorú slávnostne otvoria 12. júna. Riaditeľka prezradila, že Oravské múzeum vybudovalo na Sedle Beskyd nový objekt na pôvodnom mieste, kde v máji 2020 zhorela do tla pôvodná goralská drevenica. V stanici Tanečník zas vybudovali novú prístupová rampu a toalety, ktoré budú slúžiť pre ľudí so špeciálnymi potrebami. "Veríme, že aj tento rok nám návštevníci zachovajú svoju priazeň a my im na oplátku pripravíme zaujímavé podujatia, aby mohli u nás stráviť príjemné chvíle," skonštatovala.



Oravská lesná železnica je jednou z mála zachovaných úzkorozchodných úvraťových železníc na svete. Pôvodne slúžila na zvážanie dreva, dnes patrí medzi turistické atrakcie Oravy. Vlaky Oravskej lesnej železnice odchádzajú na vyhliadkovú jazdu z údolnej stanice Tanečník. Nachádza sa neďaleko obce Oravská Lesná.