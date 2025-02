Hlavnú ulicu a Mestský park v Košiciach osvetľujú nové LED svietidlá

Košice 20. februára (TASR) - V historickom centre Košíc ako aj v Mestskom parku pribudli nové LED svietidlá. Ako informuje mesto Košice na svojej webovej stránke, do modernizácie verejného osvetlenia sa pustili v závere vlaňajška.



V rámci prvej etapy vymenili moduly v 224 historických svietidlách, takzvaných lucernách. "Viac svetla ocenia Košičania a návštevníci mesta pri prechádzke po pešej zóne na Hlavnej ulici, ako aj na uliciach Alžbetina, Mäsiarska, Dominikánske námestie, Zbrojničná, Pri Miklušovej väznici, Štefánikova, Protifašistických bojovníkov a na 'Moste lásky' pri Jakabovom paláci," uvádza magistrát.



V Mestskom parku a jeho okolí vymenili LED moduly v 150 pôvodných korpusoch svietidiel, ktoré osvetľujú chodníky v parku, chodník vedúci od Mosta lásky k železničnej stanici a pred Kunsthalle na Rumanovej ulici. Mesto pripomína, že všetky stožiare v Mestskom parku a bezprostrednom okolí sú označené aj nálepkami s QR kódmi pre jednoduchšie nahlasovanie porúch.



Podľa primátora Jaroslava Polačeka už staré svietidlá neponúkali dostatok svetla, keďže dochádzalo k častým poruchám a výpadkom pôvodných LED diód z dôvodu ich končiacej životnosti a zatekaniu vody do korpusov svietidiel. "Okrem výmeny LED modulov preto prešli korpusy svietidiel kompletnou údržbou, čistením a doplnili sa v nich aj potrebné tesnenia. Výmena svetelného zdroja prinesie zlepšenia viditeľnosti a úsporu elektrickej energie. Okrem toho je možná obojsmerná komunikácia so svietidlom na diaľku," povedal.



Magistrát dodáva, že pokračuje aj výmena svietidiel na sídliskách. Aktuálne v meste modernizujú, rekonštruujú a vymieňajú prvky sústavy verejného osvetlenia za vyše 1,5 milióna eur. "Do verejného osvetlenia by sme potrebovali investovať desiatky miliónov eur. Aktuálne mesto čerpá úver, ktorý v roku 2022 schválili mestskí poslanci, a ktorý je účelovo viazaný na investície do modernizácie osvetlenia," doplnil primátor.