VODIČI, POZOR: Hlavný cestný ťah cez Ružomberok čaká rekonštrukcia

Ružomberok 17. mája (TASR) – Hlavný cestný ťah cez Ružomberok budú rekonštruovať. Ide o úsek od mosta na Nábreží Generála Milana Rastislava Štefánika cez svetelnú križovatku pri papierňach až po križovatku na Liptovské Sliače. Na sociálnej sieti o tom informoval hovorca mesta Ružomberok Viktor Mydlo.



Opravy by sa mali začať na konci mája. "Dĺžka rekonštrukcie bude 76 dní, počas ktorých sa najťažšie úseky zrekonštruujú prednostne. Aj napriek tomu verejnosť čakajú obmedzenia a obchádzkové trasy. Tie budú bližšie špecifikované v najbližších dňoch," priblížil Mydlo s tým, že nákladná doprava bude musieť prechádzať miestom rekonštrukcie, pretože iné obchádzky nie sú možné.



Hovorca konkretizoval, že ukončenie najproblematickejšej časti rekonštrukcie by malo byť do začiatku júla.