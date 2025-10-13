< sekcia Regióny
Hlavný cintorín v Prievidzi bude cez jesenné sviatky otvorený dlhšie
Cintorín na Mariánskej ulici bude od 28. októbra do 8. novembra otvorený od 8.00 h do 21.00 h.
Autor TASR
Prievidza 13. októbra (TASR) - Hlavný mestský cintorín na Mariánskej ulici v Prievidzi bude počas jesenných sviatkov otvorený dlhšie. Osobitné otváracie hodiny bude mať i predajňa pietnych predmetov. Cintoríny v mestských častiach sú pre verejnosť prístupné bez obmedzenia. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„V období blížiacich sa sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých sme sa rozhodli predĺžiť otváracie hodiny cintorína na Mariánskej ulici a rovnako tak predajne s pietnymi predmetmi, aby sme čo najviac vyšli v ústrety aj tým, ktorí na hroby blízkych dochádzajú z väčšej vzdialenosti,“ uviedol vedúci pietnych služieb Technických služieb mesta Prievidza Ľuboš Jelačič.
Cintorín na Mariánskej ulici bude od 28. októbra do 8. novembra otvorený od 8.00 h do 21.00 h. Predĺžené otváracie hodiny bude mať i predajňa s pietnymi predmetmi, ktorú bude môcť verejnosť navštíviť 31. októbra od 7.30 h do 17.00 h, 1. novembra od 9.00 h do 18.00 h a 2. novembra od 9.00 h do 18.00 h.
„Počas týchto dní bude správa cintorína v predajni Domu smútku na Mariánskej ulici vystavovať aj nájomné zmluvy na hrobové a urnové miesta a umožní realizovať platby za hrobové a urnové miesta na ďalšie desaťročné, prípadne i viacročné obdobie,“ dodala Beňadiková.
„V období blížiacich sa sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých sme sa rozhodli predĺžiť otváracie hodiny cintorína na Mariánskej ulici a rovnako tak predajne s pietnymi predmetmi, aby sme čo najviac vyšli v ústrety aj tým, ktorí na hroby blízkych dochádzajú z väčšej vzdialenosti,“ uviedol vedúci pietnych služieb Technických služieb mesta Prievidza Ľuboš Jelačič.
Cintorín na Mariánskej ulici bude od 28. októbra do 8. novembra otvorený od 8.00 h do 21.00 h. Predĺžené otváracie hodiny bude mať i predajňa s pietnymi predmetmi, ktorú bude môcť verejnosť navštíviť 31. októbra od 7.30 h do 17.00 h, 1. novembra od 9.00 h do 18.00 h a 2. novembra od 9.00 h do 18.00 h.
„Počas týchto dní bude správa cintorína v predajni Domu smútku na Mariánskej ulici vystavovať aj nájomné zmluvy na hrobové a urnové miesta a umožní realizovať platby za hrobové a urnové miesta na ďalšie desaťročné, prípadne i viacročné obdobie,“ dodala Beňadiková.