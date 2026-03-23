Hlavný kontrolór Trenčianskeho kraja dostane maximálne možnú odmenu
V zmysle zákona môže zastupiteľstvo hlavnému kontrolórovi schváliť odmenu až do výšky 30 percent jeho ročného platu.
Autor TASR
Trenčín 23. marca (TASR) - Hlavný kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Pavol Zigo dostane za minulý rok maximálne možnú odmenu. Na pondelkovom zasadnutí o tom rozhodlo Zastupiteľstvo TSK.
V zmysle zákona môže zastupiteľstvo hlavnému kontrolórovi schváliť odmenu až do výšky 30 percent jeho ročného platu. Plat hlavného kontrolóra je 70 percent z platu predsedu TSK vrátane paušálnych náhrad. Poslanci Zigovi schválili 30-percentnú odmenu.
Podľa poslanca Zastupiteľstva TSK Miloša Mičegu, hlavný kontrolór a zamestnanci jeho útvaru splnili plán kontrolnej činnosti pre rok 2025 na viac ako 100 percent. Plán kontroly stanovil vykonať celkovo 58 kontrol, v skutočnosti sa zrealizovalo 59 kontrol. Tým boli podľa neho splnené merateľné ukazovatele programového rozpočtu TSK určené pre Útvar hlavného kontrolóra TSK na rok 2025.
Ako informoval predseda TSK Jaroslav Baška, TSK sa ako jediný zo slovenských krajov zapojil do protikorupčného hodnotenia GRECO (združenie krajín proti korupcii). Hodnotenie prvýkrát prebehlo aj na nižšej ako národnej úrovni. Trenčiansky samosprávny kraj sa do hodnotenia prihlásil dobrovoľne. Súčasťou hodnotenia bola aj návšteva komisárov GRECO.
