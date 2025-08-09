< sekcia Regióny
Hlavný kruhový objazd v D. Kubíne má prejsť celkovou opravou povrchov
Investičnej výstavbe a správe ciest SSC Žilina sa podarilo vyčleniť potrebné finančné prostriedky na opravu a momentálne už prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa.
Autor TASR
Dolný Kubín 9. augusta (TASR) - Dlhodobo zaťažovaný a poškodený hlavný kruhový objazd pri pošte v Dolnom Kubíne by sa mal v najbližších týždňoch dočkať komplexnej opravy asfaltových povrchov. Ako informoval primátor mesta Ján Prílepok na sociálnej sieti, túto informáciu samospráve potvrdila Slovenská správa ciest (SSC) ako správca tejto komunikácie.
„Investičnej výstavbe a správe ciest SSC Žilina sa podarilo vyčleniť potrebné finančné prostriedky na opravu a momentálne už prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa,“ uviedol primátor.
Mesto Dolný Kubín sa tiež zapojilo do opravy tým, že mestskí pracovníci vykonali červeno-biele nátery všetkých ochranných zábradlí pozdĺž tejto komunikácie od kruhového objazdu až po križovatku pri Obchodnej akadémii.
„Dúfam, že už čoskoro sa začne samotná oprava a centrum mesta tak získa krajšiu a bezpečnejšiu dopravnú infraštruktúru,“ dodal Prílepok.
